Tafel benötigt neues Domizil

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Erneute Hiobsbotschaft: Die schlechten Nachrichten für den Humanistischen Freidenkerbund Havelland (HFH) als Betreiber der Tafeleinrichtungen in der Region reißen nicht ab. So muss sich der Verein nun auch in Falkensee für die Tafel samt Kleiderkammer und Möbelbörse in der Heinkelstraße ein neues Domizil suchen. Der Grund: Eine Erbengemeinschaft aus Köln soll das Grundstück nach vorliegenden Informationen an die Berliner Investitionsfirma IVBB verkauft haben. Die Kündigung der neuen Besitzer liegt seit Anfang Januar offiziell auf dem Tisch, wie Dr. Volker Mueller, Geschäftführer des HFH, am Freitag bestätigte. Schon vor Weihnachten hatte es solche Spekulationen gegeben, die sich nun bewahrheitet haben.

Für den Humanistischen Freidenkerbund fängt das Jahr 2018 wahrlich betrüblich an. Nachdem bereits die Tafel in Nauen nicht mehr am alten Standort in der Ritterstraße sondern nun in der Dammstraße beheimatet ist, muss die Suche nach einem neuen Objekt nun auch in Falkensee nach dem Eigentumswechsel intensiviert werden, nachdem für das Areal nun andere Nutzungspläne vorliegen. Wie in Nauen, wird auch das nicht einfach. "Das ist in der Tat eine schlechte Nachricht für uns", sagte Volker Mueller. "Noch kennen wir den genauen Kündigungstermin allerdings nicht. Fest steht nur, dass wir gekündigt worden sind. Das haben uns die Alteigentümer mitgeteilt. Egal wann die Kündigung in Kraft tritt, wir müssen schnell reagieren. Das wird für uns sowohl eine fachliche, sachliche, funktionale als auch finanzielle Herausforderung. Wenn wir keine angemessene Alternative finden, sind wir raus."

Der Freidenkerbund benötigt nun verschiedene Unterstützungshilfen, um die wichtige soziale Arbeit für bedürftige Menschen in Falkensee fortsetzen zu können. Im Moment versorgt die Tafel monatlich rund 350 Menschen mit Lebensmitteln. Zudem sind täglich bis zu 20 Besucher zu verzeichnen, die die Möbelbörse oder Kleiderkammer aufsuchen. 15 ehrenamtliche Helfer, auch der Vorstand agiert ehrenamtlich, kümmern sich um die Betroffenen. Stadt und Landkreis sind nun bereits informiert worden. Gespräche mit Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) soll es noch geben. Er hat seine Unterstützung bereits signalisiert.

"Wir wollen durchaus Hilfestellung leisten, weil die Tafel eine wichtige Aufgabe für Falkensee leistet. Aber: Es ist natürlich so, dass die städtischen Immobilien komplett ausgelastet sind. Wir haben - nach ersten Recherchen - derzeit keine Möglichkeiten, Räume zur Verfügung zu stellen. Es wird schwierig", betonte er. Nichtsdestotrotz solle nichts unversucht gelassen werden, das Problem zu lösen - auch im Verbund mit der städtischen Wirtschaftsförderung, die den Immobilienmarkt sondieren soll. "Vielleicht sind Kapazitäten etwa im Gewerbegebiet Leipziger Straße vorhanden", meinte er. Der Bürgermeister selbst kennt die neuen Eigentümer indes nicht, geschweige denn die Planungen. Er würde vermuten, dass auf dem Gelände in der Heinkelstraße, dort war früher zu DDR-Zeiten eine Produktionsgenossenschaft Handwerk untergebracht sowie eine Tanzschule, möglicherweise ein Neubau entstehen könnte. "Aber das ist tatsächlich nur eine Vermutung."

Volker Mueller indes sagte zur Ist-Situation: "Ich bin keinesfalls pessimistisch. Ich denke, wir werden gemeinsam eine Lösung finden, erste positive Signale gibt es schließlich bereits. Wir haben geeignete Objekte und weitere Ideen im Blick, die allerdings noch nicht spruchreif sind. Klar ist, dass die Verunsicherung bei den Tafelkunden groß ist", so Volker Mueller weiter. Fakt ist aber, dass die Tafel & Co. keine Miet- und Betriebskosten in Höhe von beispielsweise 7.000 Euro stemmen könnte. Aktuell bezifferte Mueller die laufende Summe mit etwas mehr als 2.000 Euro pro Monat. Übrigens: Noch bis zum 31. März können Kleider-, Möbelspenden & Co. am Standort in der Heinkelstraße abgegeben werden.