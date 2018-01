Golfstar Kaymer sagt Start für zwei US-Turniere zu

dpa-infocom

Berlin (dpa) Deutschlands Golfstar Martin Kaymer kehrt Mitte Februar auf die amerikanische Profi-Tour zurück. Der zweimalige Major-Sieger kündigte auf seiner Homepage den Start bei der Genesis Open vom 15. bis 18. Februar im kalifornischen Pacific Palisades an.

Bei dem Turnier im Riviera Country Club trifft der 32-Jährige aus Mettmann auch auf Superstar Tiger Woods. Eine Woche später schlägt Kaymer bei der Honda Classic in Florida ab.

Die deutsche Nummer eins hatte sich nach einer zweijährigen Pause entschieden, neben der Mitgliedschaft der European Tour auch erneut das volle Spielrecht auf der lukrativen PGA-Tour anzunehmen. Seinen Jahreseinstand absolviert Kaymer aber wie gewohnt auf der Europa-Tour. Vom 18. Januar an schlägt er in Abu Dhabi ab. Sieben Tage danach steht das Turnier in Dubai auf dem Programm. 2018 peilt Kaymer seine fünfte Teilnahme am prestigeträchtigen Ryder Cup an. Den bislang letzten Turniersieg feierte die ehemalige Nummer eins der Welt 2014, als er die US Open gewann.