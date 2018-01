Geballte Frauenpower

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Rund 70 Frauen haben am vergangenen Donnerstag im Familiencafé am Rosentunnel den Neujahrsempfang des Falkenseer Frauenstammtisches genießen können - wie gewohnt initiiert und organisiert von Ursula Nonnemacher und Ulrike Legner-Bundschuh (beide Bündnis 90/Die Grünen).

Nonnemacher ging in ihrer Begrüßungsrede auf die MeToo-Debatte ein, die seit einiger Zeit geführt und nun auch in Deutschland verstärkt in den Fokus rückt. Sie betonte: "Sexuelle Übergriffe sind ein weltweites Problem. Ich erhoffe mir einen gesellschaftlichen Wandel durch die Medienpräsens." Nonnemacher erinnerte bereits jetzt an das für dieses Jahr anstehende Jubiläum, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Mit der vergangenen Bundestagswahl im September 2017 ist die Frauenquote unter den Abgeordneten wieder gefallen, auf nunmehr rund 30 Prozent. Dazu Nonnemacher: "Wir wollen die Hälfte der Macht und nicht nur 30 Prozent." Reger Applaus war ihr gewiss.

Gefeiert wurde natürlich auch. Refugee-Kitchen lieferte ein exotisches Buffett und für stimmungsvolle Unterhaltung sorgten die jungen Musikerinnen der Gruppe "Millennium". Ihre Namen tragen sie übrigens nicht, weil sie bereits seit achtzehn Jahren im Geschäft sind, sondern weil sie alle im Jahr 2000 geboren wurden.