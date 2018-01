Problemfall Wachstum

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das Landesamt für Statistik hat kapituliert! Neue Bevölkerungsprognosen sind von dort nicht zu erwarten. Städte wie Potsdam können sich eigene Berechnungen leisten. Sie brauchen sie auch, um handlungsfähig zu bleiben. Denn schließlich kostet die Anpassung der Infrastruktur riesige Summen und dauert mehrere Jahre.

Im Potsdamer Rathaus scheint man sich an den guten Aussichten zu berauschen. Die Stadt wächst weiter und schneller. Dabei gibt es wenig Städte, die so begrenzt in ihren Flächen und so sensibel in ihrer Struktur sind. Potsdam ist die überschaubare, liebenswerte Kulturstadt. Das macht ihren Charme aus. In vielen Bereichen, in denen in den letzten Jahren Stadtvillen plattenbauähnlich aus dem Boden gestampft wurden, ist davon nichts mehr zu spüren.

Da in diesem Jahr der Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters stattfindet, ist die Gelegenheit für Grundsatzdebatten gegeben. Beispielsweise ob schiere Einwohnergröße das erstrebenswerte Ziel ist.