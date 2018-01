Gigantische Futterspende für Tierheim

Thomas Pilz

Tornow (GZ) Die Freude war groß bei den Mitarbeiterinnen des Tierschutzvereins Oberhavel - trotz zeitweiser Stromsperre, weil die Edis nebenan am Netz herumwerkelte: Am Freitagvormittag traf in der Notaufnahme Tornow ein Teil der angekündigten Riesenfutterspende ein.

Dank einer Internetaktion hatte der Tierschutzverein Ende vergangenen Jahres eine Nahrungslieferung mit dem Gesamtgewicht von 23 Tonnen (wir berichteten) zugesprochen bekommen.

Fürs Erste insgesamt 13 Paletten lieferte ein Lkw der Spedition Lehmann-Transporte aus Groß-Köris (Landkreis Oder-Spree) an. Nicht allein Tierfutter befand sich unter den dringend benötigten Gaben, auch Katzenstreu, derzeit hoch willkommen im Tierheim Tornow, weil einmal mehr außerordentlich viele Katzen betreut werden müssen. Um die Lieferung vernünftig zu lagern, ist der Futtermittelcontainer aufgeräumt worden.

Bei der europaweiten Aktion waren sage und schreibe 700 Tonnen Futter zusammengekommen. Rund 31 000 Pakete waren gepackt worden für insgesamt elf Vereine.