Polizeibericht Eberswalde vom 13.01.2018

Eberswalde (MOZ) Ford auf Feldweg festgefahren

Ahrensfelde. Ein Fahrer eines VW Golfs hat sich auf dem Feld am Schleifweg in Ahrensfelde festgefahren. Als die Polizei am Donnerstagabend zum Ort des Geschehens fuhr, traf diese einen 23-jährigen Mann an. Dieser gab jedoch an, den Ford nicht gefahren zu haben.

Büroscheibe eingeschlagen

Ladeburg. Unbekannte haben auf einem Firmengelände im Schmetzdorfer Weg in Ladeburg die Scheibe eines Bürocontainers eingeschlagen. Der Schaden fiel am Donnerstag gegen 21 Uhr auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Gasflaschen aus Container gestohlen

Basdorf. In der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte in einen Container einer Tankstelle in der Prenzlauer Straße in Basdorf ein. Die Täter stahlen mehrere Gasflaschen. Der dadurch entstandene Schaden beträgt ungefähr 700 Euro.