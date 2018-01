Polizeibericht Freienwalde vom 13.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Seniorin bemerkt Betrug rechtzeitig

Bad Freienwalde. Eine 83-jährige aus Bad Freienwalde hat eine Betrügerin entlarvt, die sie um ihre Ersparnisse bringen wollte. Eine Frau hatte die Seniorin in ihrer Wohnung in der Danckelmannstraße angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter nach einem Unfall festgenommen wurde und gegen eine Kaution in Höhe von 50 000 Euro freigelassen würde. Die 83-Jährige rief daraufhin ihre Tochter an, die ihr versicherte, dass sie keinen Unfall hatte.

Werkzeuge und Maschinen gestohlen

Wriezen. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Werkzeuge und Baumaschinen von einer Baustelle auf dem Markt gestohlen. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro.