Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Dieb nimmt Schokolade mit

In einem Discounter an der Alexej-Leonow-Straße hat ein Mitarbeiter am Donnerstag gegen 15 Uhr einen Mann beobachtet, der mehrere Tafeln Schokolade einsteckte und den Markt damit verlassen wollte. Der 34-Jährige wurde aufgehalten und der Polizei übergeben.

Einbrecher lassen Beute zurück

Am Winterhafen sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag in ein Firmengelände eingebrochen. Möglicherweise wurden sie gestört, denn das bereitgestellte Diebesgut blieb liegen.