Polizeibericht Strausberg vom 13.01.2018

Strausberg (MOZ) Werkzeug und Kabel gestohlen

Herzfelde. Zwischen dem 9. und 11. Januar kletterten Unbekannte über den Zaun einer Firma in der Birkenstraße. Aus vier Containern stahlen sie Werkzeuge sowie 500 Meter Kabel. Schaden: ca. 1500 Euro.

Einbrecher flüchteten

Neuenhagen. Als Unbekannte in der Nacht zum 11. Januar die Tür zum Büro einer Firma in der Rosa-Luxemburg-Straße aufgebrochen hatten, erblickten sie Überwachungstechnik und traten sofort den Rückzug an. Sachschaden: 200 Euro.

Hoher Schaden

Rüdersdorf. Diebe haben sich Donnerstagnacht Zugang zur Ladefläche eines Aufliegers verschafft, der auf dem A 10-Parkplatz Kalkberge stand. Gestohlen wurden Fahrräder. Gesamtschaden: 30 000 Euro.

Tür hielt stand

Tasdorf. In der Altlandsberger Straße versuchten Diebe die Tür zu einem Geschäft zu öffnen. Sie hielt stand. Schaden: 200 Euro.