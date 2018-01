Gutschein sehr beliebt

Kommentar: So gut wie Bargeld

Was schenkt man den Freunden und Verwandten, die eigentlich schon alles haben? Blumen gehen natürlich immer. Und Gutscheine. Die gibt es für Ballonfahrten und Fallschirmsprünge, für Schuhe und Kleider aus dem Internet und für große Handelsketten. Und es gibt den Beeskow-Gutschein.Genau dieser Beeskow-Gutschein bietet viele Vorteile. Verschenkt man ihn, ist er vielseitig einsetzbar. Schicke Sachen, Bücher oder Handwerkszeug kann der Beschenkte kaufen und den Gutschein sogar beim Fleischer einsetzen. Bekommt man ihn geschenkt, ist er Anlass, mal wieder in Beeskow auf Einkaufstour zu gehen. Und wie man ihn auch ausgibt, man stärkt den heimischen Mittelstand.Das fast 50 Partner mitmachen, zeigt, dass der Gutschein funktioniert. Vielleicht ist das ja Ansporn für Unternehmer, die noch zögern, den Akzeptanzaufkleber auch an ihrer Eingangstür anzubringen. Olaf Gardt