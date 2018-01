Neuer Hort eingeweiht

Marco Winkler

Vehlefanz (OGA) "Es ist wahnsinnig, was hier geleistet wurde", sagte Petra Heineke am Freitag zur offiziellen Eröffnung des Hortneubaus in Vehlefanz. Sie ist Leiterin der benachbarten Kita Krämer Kids, die nach wie vor wegen Schimmelbefalls geschlossen ist. Im Sommer soll die Kita wieder eröffnet werden. Solange werden die Kinder im neuen Hort, der für 1,6 Millionen Euro in Modulbauweise entstanden ist, untergebracht. "Von Containern ist hier keine Spur, es ist ein schönes, helles Gebäude", sagte Bürgermeister Peter Leys (BfO). Er bedankte sich bei den zuständigen Baufirmen und dem Landkreis, der zügig eine Baugenehmigung erteilt habe. Dass ein Hort gebaut werden müsse, davon sei die Gemeinde laut Kitabedarfsplanung prognostizierter sinkender Kinderzahlen nicht ausgegangen. "Die Planung war das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde", so Leys heute. Die Gemeinde reagierte aber auf den steigenden Nachwuchs, verabschiedete einen Nachtragshaushalt über 4,5 Millionen Euro für zwei Hortgebäude. Nummer zwei in Bötzow soll dieses Jahr mit Fördermitteln gebaut werden.