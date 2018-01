B-Plan wird angepasst

Patrik Rachner

Brieselang (MOZ) Die Gemeinde Brieselang will im Verbund mit der Kommunalpolitik den Bebauungsplan für das Güterverkehrszentrum Berlin-West, Teilgebiet Brieselang, anpassen. Laut Angaben von Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) sei das vonnöten, weil der bereits Anfang der 1990er Jahre aufgestellte und nach wie vor gültige B-Plan für das damalige WWZ "fehlerhaft" aufgestellt worden war, wie jüngst festgestellt wurde.

Um eine weitere Entwicklung im GVZ zu ermöglichen, müsse das Gebiet, das formell weiterhin den Status eines Industriegebiets (GI) hat, einen anderen Status erhalten, so dass solides Baurecht geschaffen werden kann. "Das ist aber eine komplizierte Angelegenheit", sagte Garn. Die Gemeinde Brieselang will Abstand von lärmbelasteten Industrieflächen nehmen und stattdessen bei künftigen Ansiedlungen auf Logistiker setzen.

Das in Greven ansässige Unternehmen Fiege, ds gerne Flächen vermarkten will, hatte im Jahr 1992 in Kooperation mit der West LB unter dem Namen WWZ Havelland GmbH die gesamte Fläche des heutigen GVZ Berlin-West, Teilfläche Brieselang erworben. Bereits seit 1994 besteht der nun in Abrede stehende Bebauungsplan. Die Hindernisse vor dem Hintergrund des Lärmschutzes sollen nun formal und rechtswirksam geheilt werden. Im Gemeindeentwicklungsausschuss soll am Mittwoch soll sowohl eine Machbarkeitsstudie als auch ein Lärmgutachten zur planungsrechtlichen Überarbeitung vorgestellt werden.