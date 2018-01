Bäume sollen ersetzt werden

Patrik Rachner

Elstal (MOZ) Um Maßnahmen gegen massive Baumfällungen im Olympischen Dorf in Elstal zu treffen und zu klären, wie stark die Böden durch Kampfmittel belastet sind und welche Auswirkungen dies auf den Erhalt der Bäume hat, fand jüngst eine Begehung im Olympischen Dorf statt.

Neben Mitgliedern des Bauausschusses waren auch die Bürgermeisterkandidaten Holger Schreiber (parteiloser Amtsinhaber) und Tobias Bank (LINKE) bei der Begehung dabei. "Jeder Baum, dessen Wurzelwerk nicht durch Munition belastet ist, sollte erhalten bleiben. Alle anderen Bäume, die durch die Munitionsbelastung weichen sollen, müssen zwingend mit einem Schlüssel von eins zu fünf ersetzt werden, und zwar nicht irgendwo sondern auf dem Areal Olympisches Dorf", sagte Bank etwa im Nachgang. Zur nächsten Bauausschusssitzung am Dienstag, 13. Februar, um 18.30 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte Elstal am Karl-Liebknecht-Platz, soll das weitere Vorgehen offiziell beraten werden.