Gedenkorte unter einem Dach

epd

Berlin (epd ) Berlin (epd) In Berlin sollen Gedenkstätten, die an die Zwangsarbeit unter den Nationalsozialisten erinnern, künftig in einer eigenen Stiftung zusammengefasst werden. Der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, Andreas Nachama, sagte am Freitag in Berlin, zurzeit werde erörtert, das NS-Dokumentationszentrum in Berlin-Schöneweide „zu einem Kompetenzzentrum zum Thema NS-Zwangsarbeit auszubauen“. Ziel sei es, in den kommenden zwei Jahren eine eigene Stiftung zu gründen. Damit würde das in der NS-Zeit „allgegenwärtige Massenphänomen“ Zwangsarbeit als Thema deutlich gestärkt.

Mit der Gründung einer Stiftung würde zudem eines der Versprechen aus dem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag des Berliner Senates umgesetzt, sagte Nachama weiter. In der Koalitionsvereinbarung heißt es demnach, dass in Abstimmung mit dem Bund die notwendigen Schritte eingeleitet werden sollen, „Gedenkorte, die sich dem Thema Zwangsarbeit widmen, perspektivisch in einer eigenen Stiftung zu bündeln“. Bislang befindet sich das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide noch unter dem Dach der Stiftung Topographie des Terrors.

In einem ersten Schritt zu einem geplanten Kompetenzzentrum Zwangsarbeit hat die Topographie des Terrors einen Runden Tisch initiiert, zu dem Vereine, Institutionen und Einrichtungen eingeladen wurden, die sich mit Berliner Orten der NS-Zwangsarbeit befassen. In der ersten Jahreshälfte 2018 soll zudem ein international besetzter Beirat tagen, „der ein Konzept für ein solches Kompetenzzentrum erarbeiten soll , wie Nachama betonte. Parallel dazu werde es weitere Treffen des Runden Tisches geben. Dort finde also jetzt schon Vernetzung und Austausch statt, hieß es.

Am Runden Tisch nehmen Vertreter von Gedenkinitiativen, Bezirken und Museen sowie von der Bundeskulturbeauftragten und des Senats und der evangelischen Landeskirche teil. Unter anderem handelt es sich um die Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde, die Initiative Gedenkort Fontanepromenade 15, die Koordination demokratische Initiative Tempelhofer Feld, der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg, der Runde Tisch Lager Blankenfelde, der Verein Bürger für Rahnsdorf und die Initiative Historischer Ort Krumpuhler Weg.

Im Gegensatz zur Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die vor allem Opfer der NS-Zwangsarbeit in ihren Heimatländern unterstützt, soll sich die künftige Stiftung Zwangsarbeit vor allem um den Erhalt der Gedenkorte, Bildungsarbeit und Forschung kümmern.