Justizkasse macht Bitcoins zu Geld

dpa

Berlin (dpa ) Berlin (dpa) Die Berliner Justizkasse profitiert von der Wertsteigerung des Internet-Finanzprodukts Bitcoin. Im Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft in einem Fall von Drogenhandel 64 Bitcoins sichergestellt. Die wurden am Freitag für mehr als 700 000 Euro gehandelt und sollen nun zu Geld gemacht werden, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag sagte. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme seien die 64 Bitcoins lediglich 76 000 Euro wert gewesen.

Der Prozess hatte am Dienstag vor dem Landgericht Berlin begonnen. Angeklagt ist ein 43-Jähriger, der von Berlin aus einen schwunghaften Drogenhandel im Darknet gesteuert haben soll.