Zustand der S-Bahn erzürnt Senatorin

dpa

(dpa ) Berlin (dpa) Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) ist unzufrieden mit der Berliner S-Bahn. „Der Mangel an Fahrzeugen lässt sich zwar erst mit den neuen Zügen beseitigen, aber die S-Bahn schwächelt auch an Stellen, wo sie besser sein kann“, sagte Günther dem „Tagesspiegel“. So reiche der Informationsservice bei Störungen nicht aus, die digitale Technik werde zu wenig genutzt. „Und wir brauchen bei Störungen im Betrieb mehr Personal in den Bahnhöfen, das den Fahrgästen mit Rat und Tat helfen kann.“ Außerdem gebe es nach wie vor zu viele Signal- und Weichenstörungen.

Im Zeitraum 2026 bis 2033 müsse die S-Bahn 500 Doppelwagen durch neue ersetzen.