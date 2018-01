Snowboard-Superstar White schafft perfekte Olympia-Quali

dpa-infocom

Snowmass (dpa) Mit einer perfekten Snowboard-Vorstellung und einem enormen Risiko hat US-Superstar Shaun White sein Olympia-Ticket gebucht. Der 31-Jährige gewann den Halfpipe-Weltcup in Snowmass mit der außergewöhnlichen Maximalpunktzahl von 100.

White beeindruckte in einem hochklassigen Finale in seinem dritten und letzten Lauf mit äußerst schwierigen Tricks. Er gewann damit vor dem zweimaligen Weltmeister Scotty James aus Australien (96,25 Punkte) und gilt als Favorit auf sein drittes Olympia-Gold bei den am 9. Februar beginnenden Winterspielen in Pyeongchang. White hatte 2006 und 2010 in der Halfpipe gewonnen und war in Sotschi Vierter.

Vor dem dritten Final-Durchgang in Snowmass hatte der US-Amerikaner nach zwei misslungenen Läufen und verpatzten Landungen noch auf dem vorletzten Platz gelegen. «Die perfekte Punktzahl zu bekommen, ist einfach verrückt. Ich bin stolz auf mich», sagte White. «Nun denke ich, dass ich auf dem richtigen Weg für die Olympischen Spiele bin. Das ist großartig.»