Mit Drehleiter zum Einsatz nach Oderberg

Heike Jänicke

Bad Freienwalde/Oderberg (MOZ) Zu einem Einsatz außerhalb ihrer eigentlichen Zuständigkeit ist die Feuerwehr Bad Freienwalde in den Sonntagmorgenstunden alarmiert worden.

Um 4.05 Uhr meldete die Leitstelle Frankfurt (Oder) ein Großfeuer eines leer stehenden Gebäudes in der Freienwalder Straße in Oderberg. "Als wir ankamen, stand der Dachstuhl bereits voll in Brand", informierte Guido Bell, stellvertretender Ortswehrführer in Bad Freienwalde, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Er war gemeinsam mit den Feuerwehrleuten David Koß und Kai Krüger mit der Drehleiter nach Oderberg ausgerückt. "In einem solchen Fall werden wir laut Alarm- und Ausrückeordnung mit der Drehleiter alarmiert", erklärte Guido Bell. Erst gegen 9 Uhr konnte das Trio ihren Einsatz beenden. Vor Ort waren zudem die Feuerwehren aus Oderberg, Parstein, Lüdersdorf, Lunow, Liepe und Niederfinow.