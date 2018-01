Falkennest-Kinder können Ende Februar wieder in ihre Kita zurück im Zeitplan

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Die Arbeiten in den wegen Schimmelbefalls geschlossenen Kitas in Oranienburg gehen planmäßig voran. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Kita "Falkennest" bis Ende Februar wieder nutzbar sein. Die Kinder können dann das Übergangsquartier im früheren Getränkeladen an der Dr.-Heinrich-Byk-Straße wieder verlassen. Danach werden die Räumlichkeiten von den Kindern der Kita "Stadtmusikanten" genutzt. Beide Kitas waren einige Wochen nach dem Starkregen vom 29. Juni durch das Gesundheitsamt des Kreises geschlossen worden, nachdem Schimmelbefall festgestellt wurde.

Für die Bauarbeiten in der Kita "Stadtmusikanten" laufen derzeit die Ausschreibungen. Im Keller, wo die meisten Schäden aufgetreten sind, werden Abbrucharbeiten notwendig. Kommende Woche gebe es eine Planungsbesprechung mit dem Träger der Kita, den Planern und der Stadt Oranienburg. Ziel der Verwaltung sei ein Baustart Mitte Februar, damit die Kita im Oktober wieder öffnen könne, sagte Stadtsprecherin Eike Kristin Fehlauer. Die "Stadtmusikanten"-Kinder waren nach der Schließung zunächst auf andere Kitas im Stadtgebiet verteilt worden.