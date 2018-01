Fertige Pläne für neue Rheinsberger Wache

christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Für den Bau einer neuen Polizeiwache in Rheinsberg soll es bald grünes Licht geben. Landes-Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke sagte am Freitag in Neuruppin, dass derzeit die Zustimmung des Brandenburgischen Liegenschaftsamtes fehle, um die fertigen Pläne umzusetzen. Die neue Wache soll dort entstehen, wo derzeit schon die Wasserschutzpolizei untergebracht ist: an der Schillerstraße am Griene-ricksee. Der jetzige Standort an der Rhinstraße werde dann nicht mehr gebraucht. Fertig werden soll die neue Wache laut Mörke "nach unseren Vorstellungen in den nächsten drei Jahren".

Das Land hat in der Vergangenheit im Bereich der Polizeidirektion Nord - Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel - viel Geld in die Dienststellen investiert. Erst im vorigen Jahr konnte die Inspektion in Oberhavel einen zehneinhalb Millionen Euro teuren Neubau beziehen. Zurzeit wird in Wittstock die alte Post zu einer Polizeiwache für Wittstock umgebaut.

Mörke erläuterte die Pläne für Rheinsberg am Rande der feierlichen Amtseinführung des neuen Chefs der Polizeidirektion Nord. Auf Bernd Halle folgte am 1.Januar Frank Storch. Der 51-jährige Hohen Neuendorfer ist seit 1987 bei der Polizei und hat sich unter anderem mit einem Doppelstudium in den 1990er-Jahren schon früh für höhere Aufgaben empfohlen. (Seite 2)