Bewaffneter Raubüberfall in Discounter

Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Bei einem bewaffneten Raubüberfall in einem Discounter in Angermünde hat ein Mann eine größere Geldsumme erbeutet.

Er betrat am Sonnabend gegen 20 Uhr den Laden in der Breitscheidstraße. An der Kasse bedroht er die Kassierin mit einer Waffe und verlangte Geld von ihr. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß.

Die Tatwaffe wurde als Pistole beschrieben. Der Geldräuber soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er sprach deutsch, trug eine schwarz-graue Wollmütze und Arbeitshosen. Er soll unmaskiert gewesen sein. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Räuber gesehen haben.

Kontakt: 03984350