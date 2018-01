2000 Euro für die Bürgerstiftung

Claudia Duda

Oranienburg (OGA) Stimmungsvoll sind die Gäste des Neujahrskonzertes bei Mercedes Endres in Oranienburg in den Sonntag gestartet. Bereits zum achten Mal wurde der Verkaufsraum des Autohauses zum Konzertsaal. Die jungen Musiker der Neuen Philharmonie und ihr Gründer Andreas Schulz boten das Klavierkonzert in a-Moll von Edvard Grieg und im zweiten Teil die "Eroica" - die dritte Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

Besonders viel Beifall erhielt Lutz Schumacher, der für dieses Konzert das Dirigat übernommen hatte. Der Freund des Pianisten und Dirigenten Andreas Schulz leitet eigentlich ein Medienunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 1 500 Mitarbeitern. Nebenberuflich widmet er sich dem Dirigieren, was er in dem Konzert mit Konzentration und Können unter Beweis stellte.

Der Erlös des musikalischen Vormittags kommt erneut der Bürgerstiftung Oranienburg zugute. Die Hausherren Hans-Peter Adryan und Stefan Müller überreichten einen Spendenscheck von 2 000 Euro für das Projekt Kinderträume, mit dem unter anderem junge Musiker aus Oberhavel gefördert werden.