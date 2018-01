Hoch hinaus in den Hallenhimmel

Sophie Schade

Liebenwalde (OGA) Stolz hebt Kurt Packetal seine "Avanti Seb-Art" hoch. Der Jet ist das größte Modell unter den Fliegern, die am Sonntag in der Liebenwalder Weinberghalle ausgestellt wurden. "Ich hatte einfach Interesse an etwas Neuem", erklärt er.

Rund zwei Monate hat der Bau seines Schmuckstücks in Anspruch genommen. "Der Bausatz musste mit der entsprechenden Elektronik ausgerüstet und das Steuerungssystem programmiert werden", so der Tüftler. Vor sechs Jahren ist Kurt Packetal unter die Modellpiloten gegangen. Auslöser für die neue Leidenschaft war, und hier schließt sich der Kreis: die alljährliche Modellflugshow in Liebenwalde.

Ob an der "Avanti SebArt" alles richtig funktioniert, wird sich allerdings erst im Frühjahr zeigen, denn bis dahin muss der Jet noch auf seinen ersten Einsatz warten. Die Elektronik verträgt die kalten Temperaturen nicht. Die Weinberghalle wiederum war zu klein und zu niedrig, um den stattlichen Flieger starten zu lassen. Einzig auf dem Boden fahren lassen durfte er ihn, und dabei immerhin das beeindruckende Dröhnen des Motors vorführen.

Die Modellflugshow ist mit ihrer achten Ausgabe zu einem Fixpunkt im Terminkalender aller Bastler in Oberhavel geworden. Sie lockte auch in diesem Jahr kleine und große Hobbypiloten und solche, die es noch werden wollen, an. Die Einzeldemonstrationen und das Limbofliegen verfolgten vor allem Kinder und ihre Eltern von der Tribüne aus mit leuchtenden Augen.

"Über mangelndes Interesse können wir uns momentan wahrlich nicht beschweren", bestätigte der Vorsitzende des Modellflugclubs Neuholland, Mathias Fischer. 14 Mitglieder zählt der Verein aktuell, allesamt sehr aktiv an neuen Projekten und bei Ausstellungen. Nachwuchssorgen gibt es also keine. Das einzige, was ihnen momentan fehlt, ist eine weibliche Pilotin.