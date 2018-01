Komplettpaket für die, die sich trauen

Sophie Schade

Wensickendorf (OGA) Es wurde romantisch im Landhotel Classic, denn auch in diesem Jahr werden sich etliche Paare trauen und den Bund der Ehe eingehen. Wer in 2018 den Schritt vor den Altar wagt, konnte sich auf der Hochzeitsmesse "Romantica" am Sonntag ausgiebig beraten lassen.

Passend zum Thema wurde es ausgesprochen kuschelig im Salon des Hotels. Zahlreiche Ehepaare in spe und ihre Verwandten ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen und stürzten sich in die Hochzeitsplanungen. Es steht also zu vermuten, dass es ein gutes Jahr für die Ehe und die Standesämter wird.

Dabei wurde jedes Detail bedacht, schließlich soll eine Hochzeit der schönste Tag des Lebens werden. Von der mehrstöckigen Torte über die Dekoration mit Luftballons bis zum großen Finale mit Feuerwerk: Für alle Belange gab es einen Partner, der sich für die Umsetzung der eigenen Vorstellungen anbot. Selbst wer noch ganz am Anfang der Vorbereitungen steht, konnte zumindest einen ersten Schritt machen und aus einer großen Palette von Ringen das richtige Schmuckstück auswählen.

Hochzeitsrednerin Diana Richter verspricht, die richtigen Worte für diesen Moment zu finden, während Liedermacherin Susanne Geiseler die passenden Melodien komponiert. Die Damen hatten gleich mehrere Friseure zur Auswahl, mit denen sie ihre Wünsche besprechen konnten. Immerhin ist neben dem Kleid die Frisur das wichtigste am Outfit einer Braut. Christin Lemkes brünette Mähne wurde vom Team des Salons "Kamm & Schere" aus Pankow zu einem verspielten Zopf geflochten, abgerundet mit drei weißen Rosenblüten. Mit einem zufriedenen Schmunzeln betrachtete sie das Ergebnis im Spiegel, bevor es nach dem Frisieren mit dem Probeschminken weiterging. Auch ihr zukünftiger Bräutigam Michael Hänel war sehr angetan von dem Ergebnis. Außerdem nicht ganz unwichtig für die Traumhochzeit: das Buffet für die abendliche Party. Neben einigen Optionen für die Speisekarten konnten schmackhafte, bunte Cocktails probiert werden.

Als Höhepunkt stand die Wahl des "Traumpaars des Jahres" auf dem Programm. Fünf Duos hatten es in die Endauswahl geschafft und wurden der Reihe nach von Marion Krüger-Wandt vorgestellt. Unter den Kandidaten waren auch Ines Bichmann und Sabine Fieber. Die beiden haben sich vor vier Jahren am Arbeitsplatz kennengelernt. Sie arbeiteten als Pflegerinnen im Krankenhaus. Aus Freundschaft wurde Liebe. Kurze Zeit später sind die beiden Hennigsdorferinnen zusammengezogen, seit Januar 2017 sind sie verlobt.

Der große Tag ist im März angesetzt, dementsprechend fortgeschritten sind auch die Vorbereitungen. "Die wichtigsten Eckpunkte sind schon organisiert, nur bei der Wahl des Friseurs sind wir noch etwas unschlüssig", so das Paar uniosono. Außerdem hätte sie die Ballondekoration auf der Messe begeistert, "da werden wir uns also auch noch drum kümmern." Nach der Hochzeit reisen sie in die Flitterwochen nach Wismar.

Die "Romantica" ist inzwischen zu einer Tradition im Landhotel Classic geworden, das selbst als Location für Hochzeiten gemietet werden kann. "Wir werden jedes Jahr ein bisschen größer. Unser Organisationsteam ist so gut aufgestellt, dass wir diesem Tag ganz entspannt entgegenblicken konnnten", so Marketingleiterin Marion Krüger-Wandt. 16 Aussteller boten in diesem Jahr ihre Dienstleistungen an, vom Konditor aus Wensickendorf bis zum Fotostudio aus Berlin-Pankow. Die Tradition hat sich auch bei zukünftigen Ehepaaren herumgesprochen, sodass die Mitarbeiter nicht über Besuchermangel klagen konnten. Am Ende ist den Paaren, die sich trauen, also nur noch eine unvergessliche Hochzeit und eine glückliche Ehe zu wünschen.