Steinhöfel wählt Ortsbeirat

Dietmar Rietz

Steinhöfel (MOZ) Steinhöfel hat einen neuen Ortsbeirat. Von den vier Kandidaten auf dem Stimmzettel könnten jetzt drei in den Ortsbeirat einziehen. Das vorläufige Wahlergebnis nach Auszählung der Stimmen am Sonntagabend: Die Erzieherin Jeanette Guilbert erzielte mit 86 Stimmen das beste Ergebnis. Die Angestellte Karin Schulze und der Bandbeschicker Maik Stenzel erhielten jeweils 70 der abgegebenen Stimmen. Mit 26 Stimmen hätte der Schlosser René Lenz nach gegenwärtigem Stand nicht genügend Stimmen, um in den Ortsbeirat einzuziehen.

Die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen, wenn sie die Wahl annehmen, in den Ortsbeirat. Im Februar würden sie dann aus ihrer Mitte während der konstituierenden Sitzung den Vorsitzenden des Ortsbeirates Steinhöfel wählen.

86 von 150 Wahlberechtigten beteiligten sich in Steinhöfel am 14. Januar an der Wahl des neuen Ortsbeirates. Acht davon waren Briefwähler. Das Wahllokal schloss um 18 Uhr. Danach wurden die Stimmen ausgezählt.