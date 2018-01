Tiefe Einblicke und Spritzkuchen

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Nach der Stadthalle im Familiengarten im vergangenen Jahr fand der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt diesmal an der Goethe-Schule statt. Nach einem Auftakt bei eisiger Kälte durften die Gäste die Schulgebäude erkunden - und zwar bis in die Katakomben.

Wenn die Stadt zum Neujahrsempfang lädt, empfiehlt es sich, vorher nicht zuhause zu essen. 300 Portionen Suppe, 800 Spritzkuchen, 1000 Würste sowie Stullen aus 50 Broten und 800 Schrippen wurden vorbereitet. Für die Gäste gratis. Die konnten dafür etwas in den Spendenboxen der Stadt hinterlassen. 573Euro und zehn Cent kamen auf diese Weise zusammen. Das Geld kommt der Bildungseinrichtung zugute. Sie will damit ihre Schulküche aufbessern.

Traditionell zum Neujahrsempfang hatte sich auch die Märkische Oderzeitung wieder an der Sammelaktion für den guten Zweck beteiligt. 790Euro aus dem Verkauf des MOZ-Kaffeegedecks konnte die heimische Presse an die Goethe-Schule übergeben. Deren Direktor Uwe-Karsten Volkmann nahm die kleine Finanzspritze dankend entgegen, bevor sein Schulhof von einer Lasershow durchflutet wurde.

Die Show bildete den Abschluss der zweistündigen Veranstaltung, die viele Besucher aufgrund der Eiseskälte lieber in Turnhalle und Schulgebäuden verbrachten. Die Bigband der Musikschule Barnim hatte den Empfang um 16Uhr auf der Außenbühne mit "Rock around the Clock" eröffnet. Nach Grußworten von Bürgermeister, Landrat und Schuldirektor begaben sich die zahlreich erschienenen Gäste auf Entdeckungsreise. Theatervorführungen, Artistik, Kreativangebote und die Vorstellung des Schulalltags standen auf dem Programm. Für die Einrichtung ist das Schaulaufen im Grunde nichts Neues, veranstaltet sie doch immer zu Jahresbeginn einen Tag der offenen Tür.

Was das Besondere an der Schule ist? "Die Ausflüge zum Beispiel ins Theater nach Schwedt und die Räume sind schön", sagt Julian (12), der mit seinem Kumpel Fynn (11) im Flur auf Fragen von Besuchern wartet. Damit, dass derzeit häufig Schulstunden ausfallen, können die Jungs gut leben.

Ihr Direktor weniger. "Was die Personaldecke angeht, arbeiten wir gerade mit der Herausforderung, dass einige Kollegen im Erziehungsurlaub sind", sagt Uwe-Karsten Volkmann. Diese Situation sei aber zeitlich begrenzt. Die Schule stecke mitten im Generationswechsel. Für die Frage, wie viele Lehrer derzeit fehlen, verweist Volkmann ans Schulamt. Im neuen Halbjahr sollen drei neue eingestellt werden, verrät er. Normalerweise unterrichten 60 Lehrer an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule, davon acht Seiteneinsteiger. Sie alle kümmern um 400 Grundschüler und 350 Oberschüler.

Ein Fach, das im Hause schon lange nicht mehr angeboten wird, ist Rudern. Tatsächlich wurde im Schulhaus einst für den Wassersport trainiert. Als die Einrichtung 1892 als Bürgerschule eröffnet wurde, war im Keller ein Becken eingelassen, um die bürgerliche Elite im Rudern zu schulen. Im 19.Jahrhundert einzigartig in Brandenburg, vielleicht auch in Deutschland, vermutet Manfred Richter (64). Zum Neujahrsempfang durften die Besucher in die "Katakomben" und der Vorsitzende von Empor Eberswalde erklärte ihnen, was im Raum vor sich ging.

Seit den 50er-Jahren bis etwa 1985 nämlich wurde das Becken im Keller von Kanuten statt Ruderern genutzt. "Heute würde keiner mehr so trainieren", sagt Richter. Dank guter Neoprenanzüge würde stets draußen Wassersport getrieben. Die Besucher zeigten sich erstaunt über das "Strömungsbecken", in dem nie künstliche Strömung erzeugt worden sei. Der heute wasserleere Raum ist nur ein Teil der Geschichte des Schulkomplexes, der erst vor zehn Jahren seinen Namen bekam.