Dorfteich ist fast zugewachsen

Ines Weber-Rath

Petershagen (MOZ) Der Dorfteich an der Petershagener Hinterstraße verdient den Namen kaum noch. Er ist fast zugewachsen, müsste beräumt und entschlammt werden. Darauf hat Ortsvorsteher Ronny Conrad in der jüngsten Beratung des Fachausschusses der Zeschdorfer Gemeindevertretung aufmerksam gemacht. Bürgermeisterin Margot Franke will beim Gewässer-Unterhaltungsverband Untere Spree und beim Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo) Angebote für die Maßnahme einholen, die keine Pflichtaufgabe des Unterhaltungsverbandes ist.