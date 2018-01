Zur Begrüßung eine kleine Medaille

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Auf große Resonanz ist der Tag der offenen Tür der Käthe-Kollwitz-Grundschule für Lernanfänger am Sonnabend gestoßen. Darüber freute sich vor allem Rektorin Sybille Reiniger, die am Eingang angehende Erstklässler und deren Eltern begrüßte. Als kleines Willkommensgeschenk überreichte die siebenjährige Ronja Görner die von Melitta Bierzynski und Gabriele Wasmer gestalteten Medaillen.

"Du kennst dich ja hier aus", freute sich Sybille Reiniger, als sie mit Lisa Klausing eine ehemalige Schülerin entdeckte und sie angesichts der vielen Besucher kurzerhand bat, ihre Familie durch die Schule zu führen. Die 14-Jährige war mit ihrer Mutter Ramona und ihrer jüngeren Schwester Laura gekommen. Die Sechsjährige wird in diesem Jahr eingeschult und soll, wie ihre Mutter verriet, die Käthe-Kollwitz-Grundschule besuchen. So wie ihre große Schwester. "Das hat bisher immer gepasst mit der Schule. Und mit den Lehrern sind wir auch gut klar gekommen", sagte Ramona Klausing. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg durch das altehrwürdige Schulgebäude, das in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert.

"Ich male sehr gern", antworte die sechsjährige Laura etwas schüchtern auf Nachfrage dieser Zeitung und drückte sich an ihre große Schwester. Dass sie aber schon mehr kann als malen, das stellte das Mädchen beim Zählen im PC-Raum unter Beweis. Dort warteten bereits die beiden elfjährigen Schüler Jonas Glase und Lea Gundlach, um angehenden Erstklässlern, wie Laura, ihre Hilfe anzubieten. Überhaupt standen in allen Räumen, angefangen vom Biologie- über den Kunstraum bis hin zu den Flex-Räumen, Lehrer, Fördervereinsmitglieder und Schüler den Besuchern gern Rede und Antwort.

Zu erzählen gab es jedenfalls eine Menge - vom Schulalltag und den vielfältigen Aktivitäten außerhalb des Unterrichts. So erfuhren die Besucher davon, dass zurzeit 186 Mädchen und Jungen in acht Klassen von zwölf Lehrkräften unterrichtet werden. Zudem bietet die Bildungsstätte Lernanfängern den Besuch in einer Regelklasse oder einer flexiblen Schuleingangsphase (Flex) an. Das Profil der Schule ist auf die künstlerisch-ästhetische und sportliche Bildung der Kinder ausgerichtet. Und am Nachmittag können die Schüler aus einer Vielzahl von Beschäftigungsangeboten wählen. Zudem nehmen Schüler regelmäßig an internationalen und nationalen Wettbewerben teil, unter anderem in den Bereichen Englisch, Sport und Kunst.

Wer sich für diese Grundschule entscheiden sollte, der sollte sich die Termine zur Schulanmeldung vormerken. Die sind am 13. und 14. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr in der Schule vorgesehen. Bis zum 31. Mai werden die Eltern darüber informiert, welche Schule ihre Kinder tatsächlich besuchen werden, so Sybille Reiniger. Und im Juni gibt es dann die erste Elternversammlung.

Informationen: www.kollwitz-grundschule.de