Einstein-Gymnasium blickt nach Polen

Pascal (l.) und Steffi Hermann staunen über die "DNA to go". Nick Rückert zeigt, wie Schleimhautzellen aus dem Mund ausgespült werden. Danach wird die DNA mit Lysepuffer sowie Proteasen freigesetzt, mit Alkohol ausgeflockt und in ein Gefäß überführt. © Foto: Stefan Csevi

Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Das Angermünder Gymnasium erweitert seine Schulpartnerschaften in Richtung Osten. Die Schulleiterinnen aus Angermünde und dem polnischen Cedynia unterzeichneten am Sonnabend einen Kooperationsvertrag.

Kerstin Hainich-Doepner und Martina Nawrot sind sich einig: Der Blick über die jeweilige Landesgrenze weitet den Horizont der Schüler. Während eines Workshops in Polen hat das 2016 schon wunderbar funktioniert. Entstanden sind dabei ein bemerkenswerter deutsch-polnischer Dokumentarfilm, der Bewohner des Grenzlandes und Grenzgänger zu Wort kommen lässt, und Freundschaften fürs Leben.

Der Vertrag ermöglicht für die 7. und 8. Klassen beider Schulen, Lebenswelten, Bräuche und Traditionen der Nachbarn kennenzulernen, historische Ursachen eventueller Feindbilder zu erforschen und zu überwinden sowie gemeinsam zu feiern und Kultur zu genießen. Außerdem wollen beide Seiten den Partnern Einblicke in die Ausbildungs- und Berufswelt des Nachbarlandes ermöglichen. Schüler und Lehrer werden auch am Unterricht in den Partnerschulen teilnehmen.

Die Idee zur Partnerschaft mit der polnischen Schule hatte die Lehrerin Andrea Teichert. Sie leitet ehrenamtlich das Begegnungszentrum in Lunow, das seit Jahren mit dem Kulturhaus in Cedynia erfolgreich zusammenarbeitet und einem bekannten Tanzworkshop für junge Leute organisiert.

Noch in diesem Jahr werden sich jeweils zwölf deutsche und polnische Schüler an einem mehrtägigen Treffen beteiligen, um ihre Medienkompetenz zu verbessern und einen neuen Dokumentarfilm zu drehen. Die Angermünder wollen zum Sportfest nach Cedynia reisen, die Polen am Einstein-Junior-Wettbewerb in Deutschland mitmachen. Außerdem steht im Juli das Tanzcamp in Lunow auf dem Plan. Die Gäste sahen sich bei einem Rundgang an, was das Gymnasium zum Tag der offenen Tür zu bieten hatte.

"An unserer Schule unterrichten 36 Lehrer", informiert Schulleiterin Kerstin Hainich Doepner. " Wir haben 450 Schüler und drei Klassen in jeder Klassenstufe. Ich würde mich freuen, wenn wir im neuen Schuljahr volle siebente Klassen haben. Also 75 neue Schüler oder mehr, die bei uns lernen und ihr Abitur ablegen wollen."

Die Schulleiterin ist stolz auf ihre Schule, ihre Lehrer und die Eltern. Warum? "Weil sich hier alles um unsere Schüler dreht. Sie kommen aus unterschiedlichen Orten, lernen bei uns gemeinsam von der 7. bis zur 12. Klasse und legen hier ihr Abitur ab. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir seit 2013 MINT-Schule sind." Der Schultag beginnt bei "Einsteins" um 7.40 Uhr und ist um 15 Uhr nicht zu Ende. Neben dem Unterricht gibt es Kursfahrten und Exkursionen, Theater- und Konzertbesuche.

Ab 9 Uhr hatte das Einstein-Gymnasium am Sonnabend seine Türen geöffnet. Schüler führten Besucher durch die Schule und zeigten alles - von den Sprachkabinetten bis zu Physik- und Biologie-Experimenten, vom Wissenstest für künftige Gymnasiasten bis zum Stand der Schülersprecher und Elternvertretern. Es gab Informationen zur Ganztagsschule.