Von Politik bis Bastelstraße

Kerstin Schmidt

Hoppegarten (MOZ) Wer am Sonnabend den Schulhof der Lenné-Oberschule mit Grundschulteil betrat, wurde gleich am Eingangstor herzlich von aufgeschlossenen Schülern empfangen und über die Angebote zum Tag der offenen Tür informiert. In den fünf Schulgebäuden gab es ein buntes und informatives Programm, bei dem die Schüler einen Einblick in den Unterrichtsablauf und Alltag an ihrer Schule gewährten. Sie sprachen über ihre Wahlpflichtfächer, Arbeitsgemeinschaften und Theater- oder Berlin-Exkursionen.

Wie Chantal, Leon und Luca-Elias aus der siebten Klasse erzählten, macht ihnen der abwechslungsreiche Unterricht des überwiegend sehr jungen Teams aus 48 Lehrern viel Spaß. Gut finden sie, dass ihre Schule aktiv an überobligatorischen Veranstaltungen teilnimmt, wie beispielsweise im Fachbereich Englisch an dem europaweiten Wettbewerb "The Big Challenge", bei dem die Schüler für gelöste Aufgaben sogar Platzierungen erreichen können. Währenddessen man sich im Computerkabinett oder beim Fachbereich Gesellschaftslehre über allerhand Weltbewegendes und Politik einen Überblick verschaffen konnte, konnten die Gäste in den naturwissenschaftlichen Räume mikroskopieren, an physikalischen Experimenten oder mathematischen Spielen teilnehmen. Derweil trat im Fachbereich Musik der Chor der Lenné-Singers auf, der mit Unterstützung des Fördervereins sein musikalisches Können unter Beweis stellte. Wer sich zu Unterrichtsmaterialien oder zur Berufsorientierung nach Erreichen der erweiterten Berufsbildungsreife informieren wollte, dem standen sowohl Schulleiterin Dagmar Schmidt, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins Rede und Antwort. Zudem hatten die Eltern die Möglichkeit, auch die Jüngsten als zukünftige Lernanfänger in der Grundschule anzumelden, die bei einer Bastelstraße und bei Sport und Spiel in der Turnhalle in das künftige Schulleben hineinschnuppern konnten. Nicht zuletzt stellte sich der Fachbereich WAT vor und versorgte die Gäste mit Wiener, Toast und Pizza, während die Schüler der Klasse 10 a in jedem der fünf Schulhäuser ein Kuchenangebot bereithielten. Außerdem gab es alkoholfreie Cocktails und Informationen zum Thema "Ohne Alkohol gut drauf sein", bei dem die Schüler bewiesen, dass sie sich auch in dieser Hinsicht engagieren.