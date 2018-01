Polizeibericht Bernau vom 15.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Einbrecher in der Gartenlaube

Mehrow. In eine Gartenlaube in Mehrow ist eingebrochen worden. Die Eindringlinge hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Fahrrad gestohlen

Zepernick. Ohne ihr Fahrrad musste eine Frau am Sonnabendnachmittag in Zepernick den Heimweg antreten. Sie hatte das Rad der Marke Triumph am S-Bahnhof im Fahrradständer abgestellt. Als sie am Nachmittag zurückkam, war es verschwunden.

Graffitisprayer erwischt

Klosterfelde. Zwei Graffitisprayer hat die Polizei am Freitagabend in Klosterfelde gefasst. Zeugen hatten die beiden beobachtet, wie sie sich an der Hauswand der Schule in der Ernst-Thälmann-Straße verewigten. Die alarmierten Beamten konnten das Duo noch in der Nähe fassen.

Berlin. Auf der Allee der Kosmonauten in Berlin ist zwischen Marzahner Chaussee und Märkische Allee die Fahrbahn aufgrund von Bauarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt. Mit Behinderungen ist voraussichtlich noch bis zum 9. Februar zu rechnen.

Verkehrstipp