Polizeibericht Eberswalde vom 15.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Gegen Autospiegel getreten

Eberswalde. Von zwei Autos in der Ringstraße parkenden Autos haben Unbekannte die Außenspiegel beschädigt. Die Besitzerin eines Skodas meldete sich Sonnabend bei der Polizei, weil das Spiegelglas des linken Außenspiegels ihres Wagens herunterhing. An dem Spiegel fand sich ein Schuhsohlenprofil. Auch bei einem in der Nähe stehenden VW hatte jemand gegen den Außenspiegel getreten.

Graffitisprayer erwischt

Klosterfelde. Zwei Graffitisprayer hat die Polizei am Freitagabend in Klosterfelde gefasst. Zeugen hatten die beiden beobachtet, wie sie sich an der Hauswand der Schule in der Ernst-Thälmann-Straße verewigten. Die alarmierten Beamten konnten das Duo noch in der Nähe fassen.