Polizeibericht Schwedt vom 15.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Einbrecher in der Garage

Prenzlau. Ein Schweißgerät haben Einbrecher aus einer Garage in Prenzlau gestohlen. Sie hatten in der Nacht zum Sonnabend die Vorhängeschlösser aufgetrennt und das Garagentor mit Gewalt aufgerissen. Am Neustädter Damm wurde außerdem ein Moped gestohlen. Das wurde am Sonnabend am Uckersee nahe der Wasserwacht wieder gefunden.

Promillefahrer gestoppt

Schwedt. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonnabend in Schwedt aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 52-jährigen Mann, der keine Fahrerlaubnis besitzt, ergab ein erster Alkoholtest einen Wert von 2,76 Promille.

Auto wiederholt beschädigt

Templin. Ein in der Dargendorfer Straße in Templin abgestelltes Auto haben Unbekannte am Wochenende beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie beide Seiten des Wagens. Bereits am Mittwoch war dasselbe Auto schon einmal beschädigt worden.