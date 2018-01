Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 15.01.2018

Uwe Spranger

Frankfurt (MOZ) Mann beschädigt geparkte Autos

Weil ein Mann in der Kleiststraße geparkte Autos beschädigte, gingen bei der Polizei am Sonnabend gegen 23.40 Uhr mehrere Anrufe ein. Trotz schnellen Erscheinens habe der Täter nicht mehr angetroffen werden können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Zeugen werden nun gebeten, sich an eine Polizeidienststelle zu wenden.

Angetrunkener zettelt Streit an

Wegen eines Streits zwischen einem Gast und dem Personal einer Diskothek in der Innenstadt wurde die Polizei am Sonntag gegen 2.45 Uhr gerufen. Der 39-jährige alkoholisierte Gast habe „unfriedliches Auftreten“ gezeigt, hieß es. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Fahrzeug ohne Versicherung

Die Bundespolizei hat am Sonnabend gegen 20.35 Uhr in der Herbert-Jensch-Straße einen Renault gestoppt. Der war wegen fehlender Haftpflichtversicherung zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 55-jährige Fahrer aus Berlin kassierte eine Strafanzeige.

Der Blitzer der Stadt steht heute an der Gubener Straße in Richtung Carthausplatz und am Dienstag an der Großen Müllroser Straße.

