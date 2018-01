Polizeibericht Seelow vom 15.01.2018

UWE SPRANGER

Seelow (MOZ) VW Passat kollidiert mit Wildschwein

Neuhardenberg. In den frühen Morgenstunden des Sonnabends befuhr ein Fahrzeugführer aus Märkisch-Oderland die B167 in Richtung Karlsdorf. Hier kollidierte sein VW Passat mit einem Wildschwein, das plötzlich die Fahrbahn querte. Nach dem Zusammenstoß konnte das Auto nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Um das verendete Wildschwein sollte sich der Jagdpächter kümmern.

Rasenmäher aus Schuppen gestohlen

Neulewin. Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Sonnabend in einen Geräteschuppen eingedrungen. Aus diesem entwendeten sie einen hochwertigen Rasenmäher. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und konnte vor Ort Spuren sichern.

Mann beschädigt geparkte Autos

Frankfurt. Weil ein Mann in der Kleiststraße geparkte Autos beschädigte, gingen bei der Polizei am Sonnabend gegen 23.40 Uhr mehrere Anrufe ein. Trotz schnellen Erscheinens habe der Täter nicht mehr angetroffen werden können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Zeugen werden nun gebeten, sich an eine Polizeidienststelle zu wenden.