Neue Drehleiter für die Feuerwehr

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Feuerwehr Eisenhüttenstadt erhält in diesem Jahr drei neue Fahrzeuge, darunter zwei Ersatzabschaffungen. Eine neue Drehleiter ist inzwischen schon im Einsatz. Derweil hat die Stadt einen weiteren Förderantrag für die Finanzierung einer neuen Feuerwache gestellt.

Manch einer mag sich schon gewundert haben, dass sich unter den Fahrzeugen der Feuerwehr Eisenhüttenstadt auch eines mit Ahrweiler-Kennzeichen befindet. Dabei handelt es sich um eine neue Drehleiter, die zunächst bis November geliehen wurde, sagte Wehrführer Norbert Manteufel am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im Rathaus. Die alte Drehleiter, immerhin 31 Jahre im Dienst, sei durch den TÜV zum 31. Januar gesperrt worden, dürfe nicht mehr eingesetzt werden. "Wir haben die Drehleiter erste einmal bis November gemietet", so Manteufel. Bis dahin müssen die Stadtverordneten entscheiden, wie eine Neubeschaffung finanziert werden kann. Klar ist, was Manteufel nicht extra erwähnte: Die Feuerwehr benötigt eine Drehleiter, nicht zuletzt wegen der vielen Hochhäuser in der Stadt.

Beim Löschzug Fürstenberg muss ebenfalls ein Fahrzeug ersetzt werden, das 27 Jahre im Dienst stand. "Wir haben da massive Probleme am Aufbau und Fahrgestell", erklärte der Wehrführer. Dort hat sich Rost gebildet. Da es sich um Investitionen handelt, wo es um mehrere Hunderttausend Euro geht, betonte Norbert Manteufel für beide Fahrzeuge: Dass die Schäden aufgetreten seien, die nun zur Sperrung durch den TÜV geführt haben, läge nicht an mangelnder Pflege und Wartung. "Die Fahrzeuge waren regelmäßig beim TÜV und in der Werkstatt", so Manteufel. Vielmehr werden sie durch die vielen Einsätze - allein im vergangenen Jahr gab es wieder mehr als 600 - stark in Anspruch genommen. Der Wehrführer verwies zum Beispiel auch auf das Streusalz, das den Karosserien zusetzt. Bei der Drehleiter machen sich darüber hinaus nun Kinderkrankheiten bemerkbar, die in den 1990er-Jahren noch nicht beachtet wurden.

Ebenfalls in der Wache in Fürstenberg wird ein neues Fahrzeug stationiert, das allerdings der Landkreis finanziert. Es ist Bestandteil der kreisweiten Gefahrstoffeinheit, zu der auch die Eisenhüttenstädter Wehr gehört.

Für den geplanten Neubau einer Feuerwache hat die Stadt einen weiteren Förderantrag beim Land gestellt, sagte Bürgermeister Frank Balzer (SPD) auf MOZ-Nachfrage. Das Land hatte zuvor noch verschiedene Zuarbeiten verlangt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat Frank Balzer nun den Brief an das Innenministerium unterschrieben. Die Stadt will erreichen, dass die finanzielle Lücke geschlossen wird, die nach wie vor besteht. Bisher sind 3,6 Millionen Euro Fördermittel sicher sowie der Eigenanteil der Stadt in Höhe von 612000 Euro. Die restlichen Mittel des rund sechs Millionen Euro teuren Projektes soll aus dem Finanzausgleichsgesetz bestritten werden - so die Planungen.

Irritationen nicht nur beim Landkreis hat es gegeben, weil kurzfristig der Standort für die neue Feuerwache (Ecke Beeskower Straße /Oderlandstraße) noch einmal infrage gestellt wurde. Amtsbrandmeister Klaus-Peter Schulz mahnte, nicht wieder Diskussionen zu führen. Doch ist diese Frage endgültig geklärt.

Unter anderem der Amtsbrandmeister, aber auch Bürgermeister Frank Balzer sowie Norbert Manteufel bedankten sich bei den Einsatzkräften vor allem für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die sie geleistet haben, um unter anderem die Sicherheit der Eisenhüttenstädter zu gewährleisten.