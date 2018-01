Von Comedy über Insektenkunde bis zur Volksmusik

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (lö) 29 Veranstaltungen im großen Theatersaal und drei in der kleinen Bühne bietet das Programm des Friedrich-Wolf-Theaters für das erste Halbjahr. Wobei die Zahl schon nicht mehr ganz stimmt. Denn die veranstaltende Agentur hat die Theateraufführung der Komödie "Ein seltsames Paar" am 3. Februar abgesagt. Der Kartenvorverkauf war zu gering. Das dürfte allerdings die Ausnahme bleiben.

Eine feste Bank und ein Publikumsmagnet ist im ersten Halbjahr die Tanzwoche, die vom 9. März bis 25. März geht, und neun Veranstaltungen bietet. Zum einen wird den Vereinen der Stadt eine große Bühne geboten, zum anderen zeigen auswärtige Ensembles ihr Können. So gibt es zum Beispiel am 23. März "Die Nacht des Musicals", eine zweistündige Show mit Musical-Klassikern.

Fünf Termine mit Comedy und Kabarett sind eingeplant, wo garantiert gelacht wird. Den Auftakt macht das bekannte Duo Baumann&Clausen (26. Januar). Es folgen die Leipziger Pfeffermühle (25. Februar), Sissi Perlinger mit ihrem Programm "Ich bleib dann mal jung" (12. April) sowie Horst Evers mit seinem neuen Programm "Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex" (24. Mai). Darüber hinaus geben die Oderhähne am 12. Februar ein Gastspiel in der kleinen Bühne. Mark Benecke gehört zwar überhaupt nicht zu den Comedians, doch versteht es der Kriminalbiologe sein Spezialgebiet, die forensische Entomologie (Insektenkunde) unterhaltsam und spannend darzustellen. Am 3. Mai wird er unter dem Motto "Insekten auf Leichen" über die skurrilsten Fälle aller Zeiten berichten.

Fester Bestandteil in den Halbjahresprogrammen sind Veranstaltungen mit den Stars aus der Schlager- und Volksmusikszene. An diesem Freitag, um 19.30 Uhr, wird zur großen Schlagerhitparade in den Theatersaal eingeladen. Mit dabei: Olaf der Flipper, Monika Martin, Sandro, G. G. Anderson und Pia Malo.

Ein alter Bekannter macht am 17. Februar wieder in Eisenhüttenstadt Station. Stefan Mross präsentiert seine Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" mit vielen Gästen. Am 28. April schaut Tony Marshall bei seiner Abschiedstournee auch in der Stahlstadt vorbei. Begleitet wird er von seinem Sohn Pascal sowie den Ladinern, die nach ihrem sensationellen Grand-Prix-Sieg zu den besten in der Volksmusik gehören.

Schon am 20. April kommen die Liebhaber der Blasmusik auf ihre Kosten. Saso Avesnik und seine Oberkrainer spielen die unvergesslichen Melodien von Slavko Avsenik.

Wer mehr klassische Musik mag sollte sich den 25. Februar vormerken. Im Rahmen der deutsch-polnischen Musikfesttage gastiert das Tango-Quartett. Am 9. Juni kommen die Operetten-Liebhaber bei der großen Johann-Strauss-Gala" auf ihre Kosten.

Das Friedrich-Wolf-Theater bietet aber auch den Schulen eine große Bühne: Am 15. Februar findet das Schulfest der Gesamtschule statt, am 22. Februar zeigt das Schultheater des Schweitzer-Gymnasiums ihre neuste Produktion.