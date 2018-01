Der Schwan bekommt ein Altstadtzimmer

Olaf Gardt

Beeskow (gar) Mit dem "Altstadtzimmer" bekommt die Stadt Beeskow ab dem 1. März ein neues Restaurant. Das Haus wird vielen Gästen sehr vertraut und dennoch etwas völlig Neues sein. "Altstadtzimmer" wird nämlich das Restaurant im Hotel zum Schwan heißen. Noch bis zum 3. Februar läuft dort das Geschäft wie gewohnt, dann wird das Restaurant geschlossen. Rund vier Wochen bleiben für Umbauarbeiten und Renovierung. Der Hotelbetrieb mit Frühstücksversorgung und auch Veranstaltungen in den anderen Räumen des Beeskower Hauses sind von den Baumaßnahmen nicht betroffen.

Für das Altstadtzimmer hat Schwan-Chefin Stefanie Richter zwei neue Partner gewonnen. Mandy Vilbrandt kommt ins Haus, wird sich um Rezeption, Marketing und Social Media kümmern. Die junge Frau ist in Beeskow keine Unbekannte. Sie war in der Stadt bereits als Geschäftsführerin in der Märkischen Tourismuszentrale tätig. Dann zog es sie nach Berlin. Dort lernte sie Martin Kortschlag kennen, der nun Küchenchef im "Altstadtzimmer" wird.

Für die Beeskower Gastronomie wird das ganz sicher ein Gewinn. Kortschlag hat beste Referenzen, in Berlin war er Küchenchef im Reinhard's am Kurfürstendamm. Das Haus bietet monatlich wechselnde Menüs, alles wird frisch zubereitet, und es muss, den Wünschen des Gastes Rechnung tragend, schnell gehen.

Ähnlich soll es in Beeskow werden. Das neue Team verspricht auf der bereits eingerichteten Internetseite "abwechslungsreiche, bodenständige und kreative Gerichte". "Raffiniert regional" will Kortschlag mit seinem Team kochen. Für die Küche werden noch Mitarbeiter gesucht, das derzeitige Personal im Schwan ist mit dem neuen Konzept schon vertraut und bleibt. "Ich glaube, wir haben unsere Leute schon von den Ideen begeistert", sagt der Küchenchef. Auch die ersten Lieferanten sind gebunden, Gespräche mit Landwirten und Jägern folgen.

Preislich wollen sich die Gastronomen auf dem bisherigen Niveau des Restaurants im Schwan bewegen. "Wir wissen, dass wir hier nicht in einer Metropole sind, wo alle schrecklich viel verdienen, und wir wollen ja die Gäste aus Beeskow", sagt Mandy Vilbrandt.

Angemeldet hat sich das Altstadtzimmer schon für die Teilnahme am Schlaubetalteller. Auf den kommen im Altstadtzimmer Ravioli mit Wildschweinragout, gedörrte Pflaumen und Kohl. Außerdem werden glasierte Äpfel serviert. Der Kohl wird ganz bewusst nicht näher benannt. Er wird saisonal gewechselt. Rosenkohl, Spitzkohl, Blumenkohl ... Es gibt viele Möglichkeiten. 15 Euro mit Getränk wird der Teller kosten.

Öffnen wird das Altstadtzimmer dienstags bis sonnabends ab 17 Uhr. Zwei feste Schließtage seien auch im Sinne der Mitarbeiter wichtig, findet das Team.