Olaf Gardt

Beeskow (bs) Bei einer Verkehrskontrolle in Beeskow ist die Polizei am Samstagabend gleich mehrfach fündig geworden. Beim Fahrer eines Ford, der in der Radinkendorfer Straße unterwegs war, stellten die Beamten aus dem Revier Eisenhüttenstadt gegen 21.10 Uhr fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Also folgte ein entsprechender Test, der einen Promille-Wert von 0,98 ergab.

Zudem bemerkten die Polizisten in der Tasche der Fahrertür des Wagens eine Schreckschusswaffe, für die der 63-Jährige aus Beeskow keinen Waffenschein vorlegen konnte. Die Waffe wurde daher sichergestellt, die Weiterfahrt wurde dem Mann wegen seines Alkoholpegels untersagt. Außerdem muss er nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Das teilte die Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt am Sonntag mit.