Frotzeleien wie zu "Polizeiruf"-Zeiten

Cornelia Link-Adam

Alt Madlitz (co) 17 Jahre lang waren Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler seit 1996 als TV-Kommissare Herbert Schmücke und Herbert Schneider im "Polizeiruf 110" auf Verbrecherjagd in und um Halle unterwegs. 2013 schickte der MDR die beiden in den Ruhestand. Nun haben sich über ihre Arbeit und ihre Freundschaft ein Buch geschrieben: "Herbert & Herbert - Mit dir möchte ich nicht verheiratet sein". Am Sonnabendabend stellten sie es in Alt Madlitz vor..

Viele der meist älteren Besucher im gut gefüllten Theaterforum des Gutes Klostermühle wollten ihre beiden Lieblings-Kommissare einfach mal live erleben. Winkler ist mittlerweile 74 Jahre alt, Schwarz drei Jahre jünger. "Ehe hier einer sagt, wir sind dicker geworden: Das ist Quatsch. Für uns wurde das Format 16:9 überhaupt nur erfunden", sagte Jaecki Schwarz und hatte die ersten Lacher auf seiner Seite. Die beiden kennen einander schon über 50 Jahre, standen bereits 1968 für Konrad Wolfs "Ich war 19" vor der Kamera. Winkler wollte die Hauptrolle, Schwarz bekam sie und verwies Winkler in eine Nebenrolle. "Ich wurde gleich erschossen", so Winkler. "Das hast du aber wirklich schön gespielt", frotzelte Schwarz. Es entspann sich ein munteres Erzählen über Arbeiten an verschiedenen Film- und Theaterprojekten.

Aber auch aus dem Privatleben wurde einiges verraten - so, dass Jaecki Schwarz nicht nur Wolfgang Winkler mit den Worten "Die nimmste jetzt" seine Ehefrau Marion aussuchte. Er besorgte auch den Verlobungsring, weil sich Winkler "wie so oft im Leben nicht entscheiden konnte."

Als Höhepunkt des Abends holten sie auch zwei Zuschauer auf die Bühne zum Quiz, bei dem Fragen aus der Lesung zu beantworten waren. Knapp siegte dabei Uschi Tauber aus Grünheide, die dafür ein Buch geschenkt bekam. "Ich bin das erste Mal hier und habe die beiden auch das erste Mal live erlebt", strahlte Uschi Tauber. Aber auch Fred Kemnick, ihr Kontrahent, fand den Abend gelungen. "Die Lesung hat viel Spaß gemacht und beide Schauspieler sind toll", sagte der Briesener.