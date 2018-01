Hengst fordert mehr Anstand

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Neujahrsempfänge sind Heimspiele der Veranstalter. Auch Fürstenwaldes Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst konnte beim Empfang am Freitagabend auf vieles verweisen, das 2017 in der Stadt erreicht wurde - und sich dabei auch ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen. Für die Bürgermeisterwahl wünschte er sich, dass sie ohne "wildgewordene Kampfhähne" abläuft.

Neongrüne Feuerwehrschläuche, orangefarbene Blinklichter und lodernde Feuerschalen wiesen den Gästen den Weg zum Neujahrsempfang der Stadt Fürstenwalde. Das hatte seinen Grund: Das Ereignis fand diesmal bei der Feuerwehr statt. "Das ist uns eine Ehre", betonte Feuerwehrchef Jörn Müller, der die Gäste im Namen seiner 35 hauptamtlichen und 70 ehrenamtlichen Kräfte begrüßte - und "Bier als Löschmittel für die Brandbekämpfung" an diesem Abend empfahl.

Rund 350 Vertreter von Unternehmen, Verbänden und aus der Politik waren gekommen. Viele nicht zum ersten Mal. "Die Bürgermeister-Rede ist immer ein bisschen mit Humor gespickt", freute sich Lieselotte Hettwer, Vorsitzende des Behindertenvereins, auf die Ausführungen. "Anstand in schwierigen Zeiten", hatte Hengst als Thema seiner Rede gewählt. "Anstand als grundsätzliche Haltung einem anderen Menschen gegenüber, als Achtung und Respekt, hat es heute oft nicht leicht", sagte Hengst. Für Fürstenwalde nannte er die Diskussion um die Finanzen der Kulturfabrik als Beispiel. "Unanständig wird es, wenn handelnde Personen persönlich der Untreue verdächtigt werden und damit nicht nur eine sehr erfolgreiche Einrichtung in Misskredit gebracht wird, sondern auch persönliche Lebensleistungen beschädigt werden." Die Gäste applaudierten.

Hengst erinnerte aber auch an viele Dinge, die 2017 für ihn zu einem schönen Jahr gemacht haben - an die 40 Baugrundstücke, die in der Ketschendorfer Feldmark verkauft wurden, an die Eröffnung der Evangelischen Kita "Apfelbäumchen", an die Fertigstellung des 7,8 Millionen Euro teuren Erweiterungsbaus für Bonava, an die Grundsteinlegung der Firma allsafe. Auch künftig, so Hengst, habe Fürstenwalde viel vor. Er erinnerte an die Sanierung des Jagdschlosses und den Umbau der Aufbauschule.

Einige Gäste schien das wenig zu interessieren. Sie unterhielten sich lieber. Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Teichmann verbat sich das "Geschwätz", bevor er Marion Römer, die seit 14 Jahren dem Feuerwehrverein vorsteht, für ihr ehrenamtliches Engagement den Goldenen Raben der Stadt überreichte. "Ich war richtig geplättet, als ich erfuhr, dass ich die Auszeichnung erhalte", gestand Marion Römer.

Mit den Worten: "Feuer frei, gehen Sie zum Löschen", beendete Hengst den offiziellen Teil. "Schön, dass die Feuerwehr mit dem Empfang geehrt wurde", sagte Rolf-Dieter Erdmann, der Vorsitzende des Fördervereins des Heimattiergartens. Rund 50000 Gäste besuchen den Park jährlich, ergänzte Geschäftsführer Uwe Drewitz - Tendenz leicht steigend. Über mangelnden Zuspruch kann auch Dr. Jinlin Zeng nicht klagen, der seit 21 Jahren in Fürstenwalde eine Praxis für traditionelle chinesische Medizin betreibt. Eine etwas weitere Anreise hatte Martin Smura, Vertreter der Investoren für den Umbau der Aufbauschule, auf sich genommen. Er kam eigens aus der Schweiz. "Wenn man ein Interesse an der Stadt hat, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man präsent ist", sagte er.