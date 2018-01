"Schöneiche wird sich entwickeln"

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Die Waldgartenkulturgemeinde wird sich weiter verändern - und die Schöneicher haben es in der Hand, wie ihr Ort sich verändert. 2017, so Bürgermeister Ralf Steinbrück beim Neujahrsempfang am Freitagabend, ist viel angeschoben worden, vor allem beim Thema weiterführende Schule.

250 Gäste hatte die Verwaltung eingeladen - für Steinbrück war das auch der Grund, die Veranstaltung erstmals im Rathaus auszurichten statt in der Kulturgießerei. "Da haben nicht mehr alle reingepasst." Musikalische Kultur-Beiträge gab es trotzdem, ebenso wie die Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Schöneichern.

Auch bei den Reden wäre beinahe alles wie in den Vorjahren gelaufen. Aber weil der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Erich Lorenzen, kurzfristig verhindert war, musste seine erste Stellvertreterin, Karin Griesche, in die Bütt. Die Christdemokratin zog eine kurze Bilanz des turbulenten vergangenen Jahres in der Gemeindevertretung, in dem wegen der vielen Fraktionswechsel die Ausschüsse zweimal neu besetzt werden mussten. Als "Knaller des Jahres" aber bezeichnete sie den Durchbruch beim Thema weiterführende Schule. Denn der Kreis hat sich, so zumindest ihre Lesart, verpflichtet, bei entsprechendem Bevölkerungswachstum eine solche Schule in Schöneiche zu schaffen. Karin Griesche leitete daraus einen Heiterkeit erregenden Appell an junge Familien ab: "Sorgen Sie für reichen Kindersegen."

Steinbrück griff das in seiner Ansprache auf: "Es geht auch durch Zuzug." Auch er hob die Entwicklung beim Schulthema hervor - ein "Quantensprung", so der Bürgermeister, dennoch dämpfte er die Erwartungen: "Das wird noch ein langer Weg." Die Gemeinde müsse jetzt ihre Hausaufgaben machen, einen Standort bestimmen und Baurecht schaffen.

Insgesamt zeichnete Steinbrück ein sehr positives Bild von der Entwicklung. "Es geht uns gut wie lange nicht, und zwar nicht nur den oberen 10 000, sondern vielen, fast allen. Ich frage mich, ob man irgendwann in der Zukunft von den goldenen Zehnerjahren sprechen wird."

Das deklinierte er auch in Schöneiche durch, an Beispielen wie Computerkabinetten in den Schulen, Anbau am Feuerwehrgebäude, neuen Spielgeräte im Kleinen Spreewald-Park und im Goethepark. 2017 sei aber das Jahr der konzeptionellen Arbeit gewesen, so Steinbrück mit Verweis auf das integrierte Ortsentwicklungskonzept. Es soll die Strategie für die kommenden 10 bis 15 Jahre sein. "Und Schöneiche wird sich entwickeln", so Steinbrück. "Es liegt an uns, diese Entwicklung zu gestalten." Schöneiche habe sich seit 125 Jahren, als am Rande der beiden Dörfer Schöneiche und Kleinschönebeck die ersten Siedlungen entstanden, immer verändert, und nur eines werde nicht passieren: "Es wird nicht so bleiben, wie es ist."