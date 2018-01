Vor dem Härtetest

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) In der SPD-Zentrale wächst die Nervosität. Und auch die Landesfürsten der Partei spüren den Unmut an der Basis. Anders ist es nicht zu erklären, dass jetzt selbst führende Parteimitglieder, die ihren Unionskollegen in den Sondierungen für eine neue Große Koalition gegenübersaßen, nun von den gefundenen Lösungen nichts mehr wissen wollen und neue Projekte ins Spiel bringen.

All das geschieht mit Blick auf den Parteitag am Sonntag, der über Koalitionsgespräche entscheidet. Wenn also wichtige SPD-Kräfte den Mitgliedern signalisieren, "Wir können noch an den Ergebnissen drehen", dann soll das die Delegierten zum "Ja" für die Große Koalition bewegen. Es wirkt allerdings so, als vertrauten sie ihren eigenen Verhandlungen nicht. Mehr noch: Sie erwecken Erwartungen, die sie nicht erfüllen können. Denn die Union hat bereits klar gemacht, dass in den Koalitionsvertrag nichts hineinkommt, was im Sondierungspapier nicht drin steht.

In der Öffentlichkeit entsteht folgendes Bild: Eigentlich finden sich die Genossen im Sondierungspapier nicht ausreichend wieder und stehen vor dem Dilemma wie Christian Lindners FDP beim Jamaika-Zirkus. Sie können die angestrebten Ziele nicht erreichen und wollen eigentlich aussteigen. Sie hatten nur nicht den Mut, aufzustehen und zu gehen. Stefan Kegel