In 13 Disziplinen national der Primus

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch bis zum 19. Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt alle 36 Kandidaten vor. Heute: der neunjährige Eisenhüttenstädter Schwimmer Hugo Engelien.

Der neunjährige Eisenhüttenstädter Schwimmer Hugo Engelien ist national der Schnellste seines Jahrganges. Im Dezember führte er auf 13 Strecken die Bestenliste des Deutschen Schwimmverbandes der Neunjährigen an. Das gelang ihm auf allen fünf möglichen 100-Meter-Distanzen, so im Schmetterling (1:23,26 min), Rücken (1:19,58 min), Brust (1:28,97 min), Kraul (1:13,12 min) und Lagen (1:19,96min). Dazu hatte der Starter für die BSG Stahl mit vier Siegen bei der Landesbestenermittlung des Jahrganges 2008 sein Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholt. Darüber hinaus gelangen viele Siege bei hochkarätig besetzten Wettbewerben, zuletzt stellte er beim Christstollen-Schwimmfest in Dresden fünf Hallenrekorde auf. "Die Rekordhalter sind dort auf einer Tafel sichtbar. Darunter sind einige Athleten, die es dann in die Weltspitze schafften. Da sieht man, wohin es einmal gehen könnte", erklärt seine Mutter Aline, die bei der BSG Stahl erfolgreich den Tennisschläger schwingt. Einst hatte sie ihren ältesten Sohn zum Babyschwimmen zum Sportwissenschaftler Harald Beige in die Villa Hergesell zur Babysauna gebracht, der es mit einem Schwimm-Programm und einem Entspannungsteil ergänzte.

Da Hugo Engelien von Anbeginn viel Spaß im Wasser hatte und später auch willig dem Programm von Harald Beige folgte, nahm die Schwimm-Karriere ihren Anfang. Laut Beige steht die Technikschulung im Vordergrund, die Wettkämpfe sind eher Motivation fürs Training. Lediglich im vergangenen Jahr, als das Eisenhüttenstädter Inselbad mehrere Monate geschlossen war, bestritt Hugo Engelien ein umfangreicheres Wettkampf-Programm. Ob er den leistungssportlichen Weg weiter beschreitet, wenn mehr als das derzeit vier- bis sechsmal wöchentliche Schwimmtraining erforderlich ist, weiß Aline Engelien nicht. "Hugo ist erst in der 4. Klasse, dafür ist noch etwas Zeit. Die Sportschule wäre möglich in Dresden, Leipzig, Magdeburg und Potsdam. Herr Beige sagt, wenn, dann dort wo die besten Trainer sind. Vielleicht kann Hugo auch noch länger in Eisenhüttenstadt trainieren."

"Ich würde gern zur Weltmeisterschaft", stellt Hugo Engelien klar, dass die leistungssportliche Laufbahn für ihn eine Option sein könnte. Vieles im Zimmer deutet darauf hin. Neben einer Sprossenwand und einem Turn-Kasten hat er dort auch griffbereit ein A4-Blatt, auf dem die Abfolge seines halbstündigen täglichen Dehnprogrammes steht. "Dehnung ist ganz wichtig. Hinsichtlich der Beweglichkeit beneide ich die Turner. Die Liste hilft, um das durchzuführen. Mal erledigt er es gewissenhaft, mal nicht so", so Aline Engelien.

Darüber hinaus übt ihr Sohn auch zweimal wöchentlich mit seinem Vater Daniel Basketball. Ebenfalls recht erfolgreich. In seinem Zimmer steht ein Pokal als Bester Spieler der U10 für die Saison 2015/16. "Wenn wichtige Schwimm-Wettkämpfe anstehen, dann trainiere ich Basketball weniger", hat Hugo seine Prioritäten. Vor einigen Jahren übte er sogar noch bei den Judoka, aber das wurde laut Aline dann doch zu viel. Während ihr jüngerer vierjähriger Sohn Egon eher auf den Basketballsport fixiert ist, sei es bei Hugo eindeutig das Schwimmen. Mit seiner Mutter ist der 1,50 Meter große und etwa 40 Kilo wiegende Schwimmer auch schon beim Tennisspielen. "Da hebt er aber eher nur die Bälle auf", so Aline Engelien. Lieber klettert Hugo Engelien auf Bäumen oder nimmt in der Halle auch Kletterwände in Angriff. Doch sein Hauptbetätigungsfeld ist das Wasser, wobei das nasse Element für ihn nicht gleich ist. "Am liebsten schwimme ich in Riesa und Dresden. Bei Wettkämpfen sind zusätzliche Bahnen zum Einschwimmen wichtig. Hauptsache, man hat vor dem Wettkampf das Wasser mal gefühlt. Es lässt sich unterschiedlich wegdrücken", hat Hugo Engelien bereits ausgemacht. Noch nicht im Griff hat er im Training das Bahnen zählen. "Besonders wenn Technik-Training ansteht, vergesse ich das." Schon eher interessieren Hugo Engelien die Deutschen Bestenlisten. "So eine Woche nach einem Wettkampf schaut er dort rein. Vor einem Wettkampf nennt Harald Beige Hugo die Zeit, die für den ersten Platz notwendig wäre", erzählt Aline Engelien. Dabei hat Hugo auch Vorlieben. "Die 100- und 200-Meter-Lagen. Dann kann ich alle Schwimmstile schwimmen."