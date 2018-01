FC Union freut sich auf FC Energie

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Kreisoberliga-Fußballer des FC Union Frankfurt haben die Premiere des Hallenfußball-Turniers um den Qay-Jako-Cup gewonnen. Veranstalter Union Booßen kam bei dem Wettbewerb in der Brandenburg-Halle hinter dem SV Eiche Groß Rietz und vor Lok Frankfurt auf Platz 3.

Am Ende wurde es eine klare Angelegenheit. Union Frankfurt zog im Finale gegen Eiche Groß Rietz aus der Kreisliga Mitte Tor um Tor davon. Letztlich ging es nur noch darum, wer sich die Torjägerkrone sichern würde: In der Auswahl standen mit Sascha Witt und Leon Schröter gleich zwei Spieler der Oderstädter. Die beiden 18-Jährigen spielen auf dem Rasen normalerweise in der Abwehr, zeigten in der Brandenburg-Halle am Samstagabend aber ihre Torgefahr. Letztlich traf Witt einmal mehr und war mit sechs Treffern bester Schütze der Veranstaltung. "Es war ein schönes Turnier, das von Union Booßen gut organisiert wurde. Gut fand ich auch, dass alle Platzierungsspiele ausgespielt und nicht nur durch Neunmeterschießen entschieden wurden. Ich persönlich freue mich natürlich über die Torjägerkanone, bei den Männern habe ich so eine Auszeichnung noch nicht gewonnen", sagte Sascha Witt, der in der Kreisoberliga in neun Saisonspielen bisher einmal traf.

Zufrieden zeige sich auch Unions Co-Trainer Sebastian Scholz, der den verhinderten Hartmut Voigt vertrat. "Nach einem holprigen Start mit zwei Unentschieden sind wir mit dem Turnierverlauf zufrieden. Unsere junge Truppe hat gut gespielt. Es war ein schöner Abschluss für unseren Torwart Tobias Schröder, der uns verlässt und arbeitsbedingt nach Chemnitz geht", sagte Scholz.

Besonders freuten sich die Unioner über den Hauptpreis, der mit dem Gewinn des Turniers verbunden ist: Ausrüster Jako organisiert ein Testspiel gegen die Regionalliga-Mannschaft des FC Energie Cottbus. Ein möglicher Termin und ob das Spiel auf dem Union-Platz am Baumschulenweg oder eventuell auch im Frankfurter Stadion der Freundschaft ausgetragen wird, soll in den kommenden Wochen geklärt werden. "Das wird natürlich ein Höhepunkt unserer Vereinsgeschichte. Wann hat man schon einmal die Möglichkeit, gegen eine Profi-Mannschaft zu spielen?", sagte Sebastian Scholz.

Das attraktive Testspiel hätten sicher auch gern die Akteure aus Eiche Groß Rietz gewonnen. Für sie blieb am Ende Rang 2 und für Klaus Ernst Platow die Ehrung als bester Torhüter des Turniers. "Normalerweise spiele ich im Mittelfeld. Aber unsere Torhüter hatten keine Lust hier in der Halle zu spielen, daher habe ich mich reingestellt", berichtete der 26-Jährige, der sich mit seinen Dribblings das ein oder andere Mal in die gegnerische Hälfte wagte und dabei zwei Turniertore erzielen konnte.

Zum besten Spieler wurde von den Mannschaftsverantwortlichen Erik Schickert vom FC Lokomotive Frankfurt gewählt. "Ich bin selbst davon überrascht, das freut mich sehr. So eine Auszeichnung habe ich bisher nur bei den Junioren gewonnen, daher ist es eine große Ehre für mich", sagte das technisch versierte Talent, das in fünf Turnierspielen viermal traf.

Veranstalter Union Booßen war nach einer ausgeglichen Vorrunde mit einem Sieg und zwei Unentschieden nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Turbine Finkenheerd und hinter Union Frankfurt ins Halbfinale eingezogen. Dort zogen die Rand-Frankfurter gegen Eiche Groß Rietz im Neunmeterschießen den Kürzeren - alle drei Booßener brachten ihre Schüsse nicht auf den Kasten. Auch wenn der Gastgeber mit dem Gesamtsieg geliebäugelt hatte, zeigte sich Trainer Frank Gohl zufrieden mit dem Abschneiden seines Teams: "Wir haben schöne Spiele gesehen und alles ist super fair abgelaufen. Daher würden wir uns über eine Wiederholung im kommenden Jahr sehr freuen." Für den Kreisligisten beginnt in dieser Woche die Vorbereitung auf die Rückrunde, die dann am 24. Februar gegen die SG Wiesenau II startet. Frank Gohl freute sich auch, dass Booßens "Zweete" mit dabei war, obgleich sie am Ende nur auf Rang 8 landete.

Auch Stefan Voss, Vereinsvorsitzender von Union Booßen, zog ein positives Fazit der Premierenveranstaltung. "Die Stimmung war sehr gut, es gab keine ernsthaften Verletzungen und für die Mannschaften aus den unteren Ligen war es eine gute Möglichkeit, einmal in der großen Brandenburg-Halle zu spielen. Die Resonanz war durchweg positiv" sagte Voss, der ebenfalls hofft, dass der Qay-Jako-Cup zu einer Tradition wird.

Bei einer Wiederholung wäre auch der Möbiskruger SV 67 gerne wieder mit dabei, wie Trainer Klaus Hanschick betonte: "Es war ein schönes Turnier. Man hat gemerkt ,dass bei allen Beteiligten der Spaß im Vordergund stand."

Neben dem Männer-Wettbewerb fanden am Wochenende noch drei weitere Turniere im Rahmen des Qay-Jako-Cups statt. Bei den D-Junioren siegte der FSV Bernau vor der SG FWZ Oderkicker und Victoria Seelow. Gastgeber Booßen kam auf Rang 4 vor Union Frankfurt. Auch die Turniere der B-Junioren und der abschließende traditionelle Sponsorencup am Sonntag boten spannende und abwechslungsreiche Partien.