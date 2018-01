FC Eisenhüttenstadt nervenstark

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt hat beim 4. Fußball-Hallenturnier um den EWG-Cup den gastgebenden Pokalverteidiger FSV Dynamo entthront. Der Brandenburgligist besiegte den Ortsrivalen im Finale mit 3:1 nach Neunmeterschießen. 250 Besucher sahen das Turnier in der Inselhalle.

Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat beim vom Ortsrivalen FSV Dynamo organisierten 4. Cup der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) in der Inselhalle die ursprünglichen Machtverhältnisse wieder gerade gerückt. Nachdem der FCE als achtmaliger Gewinner des EWG-Cups (ehemals Stadtwerke-Cup) vor einem Jahr das Finale gegen den damals deutlich besseren Landesligisten mit 0:4 verloren hatte, hatte er dieses Mal im Endspiel nach Neunmeterschießen mit 3:1 das bessere Ende. Die Entscheidung vom Punkt war notwendig, da es nach den zwölf angesetzten Minuten 0:0 gestanden hatte.

Angesichts der bislang herausragenden Hallensaison mit drei Turniersiegen sowie einem dritten Platz in Eberswalde und einem vierten Rang am Freitag in Briesen war der Brandenburgligist als Favorit ins Turnier gegangen. Diese Rolle bestätigte er auch in den drei Vorrundenspielen, als er dem Ostbrandenburgligisten SG Wiesenau 03, dem Landesklasse-Vertreter Preußen Beeskow und dem sächsischen Kreisoberligisten VfB Weißwasser keine Chance gelassen hatte.

Wesentlich spannender war es in dieser Gruppe um den 2. Platz gegangen, den die SG Wiesenau um den ehemaligen Oberliga-Torwart Johannes Follert für sich entschied. Nachdem die SGW den VfB mit einem Treffer kurz vor Schluss durch Slawomir Szepanski mit 1:0 besiegt hatte, hatte der Ausgleich der Beeskower durch Max Rosengart zum 3:3 keine gravierenden Folgen mehr für die Nulldreier. Die Kreisstädter hatten zuvor ein besseres Abschneiden durch einen Gegentreffer in der Schlusssekunde zum 1:2 gegen den VfB Weißwasser vergeben.

Wesentlich spannender hatte sich der Kampf um den Staffelsieg in der Gruppe B gestaltet. Während der Gastgeber den mittelrheinischen Landesligisten SC Fortuna Köln II (U23) mit 3:0 recht souverän von der recht glatten Spielfläche in der Inselhalle geschickt hatte, war das 3:3 gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt (Ostbrandenburgliga) um seine Routiniers Tony Schnürer und Ronny Dzewior recht glücklich. Wie überhaupt diese Gruppe mit dem Berliner Landesligisten Weißenseer FC recht ausgeglichen besetzt war. Die Hauptstädter hatten zwar alle Spiele verloren, waren jedoch mit Ausnahme des abschließenden Gruppen-Spiels (0:2 gegen Dynamo) mit den anderen beiden Konkurrenten gleichwertig. Ähnliches konnten auch die Rheinländer von sich sagen, die den Gegentreffer zum 2:3 gegen den 1. FC Frankfurt II erst wenige Sekunden vor Schluss kassiert hatten.

So setzte sich aufgrund des weitaus besseren Torverhältnisses gegenüber den Frankfurtern der FSV Dynamo als Gruppensieger durch, der im Halbfinale das Spiel gegen die SG Wiesenau dominierte. Ganz eng war es im ersten Halbfinal-Spiel zugegangen, als die Frankfurter durch Matty Schuh und Steve Weiss-Motz bereits mit 2:0 gegen den FC Eisenhüttenstadt in Führung lagen. Dabei hatte Dzewior noch eine große Chance vergeben. In der Schlussphase gelang dem Turnierfavoriten, der zu diesem Zeitpunkt den am Knie verletzten Danny Grünberg nicht mehr einsetzen konnte, durch Nico Fischer noch der Ausgleich. Im Neunmeterschießen verwandelten Fischer, Wernicke und der omnipräsente Mariusz Wolbaum vom Punkt, während der sich im Turnier steigernde Martin Stemmler den Versuch von Weiss-Motz pariert hatte, nachdem Dzewior noch zum 1:1 ausgeglichen hatte.

In einem von beiden Seiten verhalten geführten Finale, bei dem der FSV Dynamo offensiver agierte, entschied abermals das Duell vom Punkt. Hier setzte erneut Wolbaum den Schlusspunkt, nachdem Stemmler gleich den ersten Dynamo-Versuch durch Oliver Weniger gehalten hatte. Wieder hatten ebenfalls vom Punkt Fischer und Wernicke gute Nerven bewiesen, Steven Frühaufs Treffer für die Gastgeber war zu wenig.

"Ich bin sehr zufrieden. Da sich Hilgers in Briesen verletzt hatte, Mooh Djike privat verhindert war, Raddatz wegen Rückenproblemen aussetzt und Grünberg wegen einer Blessur an der Kniescheibe ausschied, mussten wir einige Spieler ersetzen. Das ist sehr gut gelungen, besonders unsere A-Junioren haben ein großes Lob verdient. Das gilt neben Leistungsträgern wie Mariusz Wolbaum und Christoph Nickel auch für Martin Stemmler, der in den Neunmeterschießen jeweils eine Ball hielt", sagt FCE-Trainer Andreas Schmidt. "Mit unserer Leistung bin ich zufrieden, mit dem Abschneiden nicht ganz. Doch so ein Neunmeterschießen ist auch Glückssache. Die beiden besten Mannschaften haben im Finale gestanden", erklärt Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. Ebenfalls nicht unzufrieden war Ronny Dzewior vom Turnierdritten 1. FC Frankfurt II. "Wir haben gut gespielt. Wären wir etwas cleverer gewesen, dann hätten wir das Finale erreicht. Doch das Turnier hat Spaß gemacht, ich habe mich bewegt."

Gern den FSV Dynamo als Sieger gesehen hätte Verena Rühr-Bach, Vorstandsvorsitzende des Hauptsponsors EWG. "Wir unterstützen den FSV Dynamo weiter. Seine Sportanlage liegt in einem Gebiet, wo wir viele Mieter haben. Ganz wichtig ist mir, dass der Verein viel für die Kinder auf die Beine stellt."