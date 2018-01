Herthas Fäuste sind erbarmungslos

Horst Tischbiereck und Carola V

Schwedt (MOZ) Der Uckermärkische Boxverein 48 Schwedt erlebte zum Auftakt in der 1. Bundesliga ein 8:16-Debakel gegen den Vizemeister Boxring Hertha BSC. 320 Zuschauer, unter ihnen auch der Berliner Rapper Kontra K, verfolgten die acht Duelle.

Was bereits im Vorfeld vermutet und beschrieben wurde, traf in vollem Umfang zu: Der UBV 48 Schwedt konnte in seiner Bundesliga-Eröffnungspartie gegen den Boxring Hertha BSC nicht mithalten. Der Vorjahres-Vizemeister aus der Hauptstadt stellte sich in Schwedt als kompakte Mannschaft vor, die ihren Anspruch auf den Titel der Saison 2018 vom ersten Gong an deutlich machte. Allein die Besetzung der einzelnen Gewichtsklassen mit hochkarätigen Athleten, die nationale und internationale Titel und Erfahrungen haben, machte dies deutlich.

Bereits in den ersten beiden Gewichtsklassen kam das Besetzungsdebakel des UBV zum Ausdruck. Vereinschef und Trainer Ernst Urban sowie Christoph Woditschka mussten ständig neuen Ersatz für die ursprünglich vorgesehenen Athleten suchen, um nicht mit "Besetzungslöchern" beginnen zu müssen. Die polnischen Boxer waren mit ihrer Nationalmannschaft in den USA unterwegs, konnten also nicht in den Schwedter Ring steigen. Die "zweite Reihe" fiel der Grippe zum Opfer. Somit war es auch nicht verwunderlich, dass in der proppevollen Halle keine echte Stimmung aufkam.

Im Bantam- und Leichtgewicht gab es nicht nur beachtliche Größen- sondern auch Leistungsunterschiede zu Gunsten der Berliner. Die Schwedter Achraf Godje (bis 56 kg) gegen Hamsa Shadalov und Mirko Michael (bis 60 kg) gegen Murat Yildirim unterlagen in den ersten beiden Kämpfen des Abends. Erst im Halbweltergewicht (bis 64 kg) kam es durch den für Schwedt boxenden Hagen Worofka gegen Andranik Voskanyan zu ernsthaften Versuchen, das Blatt doch noch zu wenden, doch auch er unterlag. Das Schwedter Eigengewächs Jeremy Gonschorek (bis 69 kg) wurde in der 2. Runde vom Trainer aus dem Ring genommen - gegen Abass Barou mit 132 Siegen in 149 Kämpfen wohl nachvollziehbar.

Nach der Pause stieg Vezir Agirman (75 kg) mit UBV-Trikot in den Ring. Er ist ein international erfahrener Boxer aus Babelsberg, steckte zwar nicht auf, hatte aber letztlich gegen seinen Kontrahenten Max van der Pas, der 138 Siege aus 192 Kämpfen zu Buche stehen hat, ebenfalls keine Chance.

Lobenswert in den noch offenen Gewichtsklassen 81 kg, 91 kg und plus 91 kg ist der Einsatz von Mannschaftskapitän Roy Baumann, der praktisch aus dem Urlaubsdomizil in den Ring musste, dazu noch in der ungewohnten 91er Klasse boxte, aber auch hier gegen Stefan Nikolic unterlag, so wie auch zuvor Lukasz Stanioch gegen Umar Dzambekov und danach im Superschwergewicht der mit Grippe angeschlagene Roger Adlon gegen Alexander Müller vom Berge.

Für ein attraktives Rahmenprogramm sorgten die jungen "Akros" und die "Beasty-Boxing-Girls", zwei Cheerleader-Gruppen des UBV. In einem Nachwuchs-Rahmenkampf gewann der Schwedter Nick Donath gegen den Prenzlauer Dokka Magomadov. Im Männer-Rahmenkampf siegte Florian Henke (BV Lauchhammer) gegen Harrun Colak (Olympia Berlin).

Nach der herben 8:16-Niederlage ist der UBV bereits mit den Gedanken beim Auswärtskampf am Sonnabend in Hannover-Seelze. Er hofft dann auf stärkere Besetzung und spannenden Kampfverlauf. Den erhoffen sich auch die Schwedter Boxfans, wenn am 17. Februar die Hamburg-Giants zu Gast in der Günter-Jähnke-Box-Sporthalle sind.