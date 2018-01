Am Ende jubeln wieder die Anderen

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde (MOZ) Wieder einmal hatte der 1. SV Eberswalde den ersten Punktgewinn der Handball-Brandenburgliga dicht vor den Augen. Doch mit der 19:21-Niederlage beim HSV Wildau stand das Eberswalder Team am Ende wieder mit leeren Händen da. Der 1. SV wollte im letzten Punktspiel der ersten Halbserie und endlich die ersten Punkte erobern.

Ohne Michael Wolff und Nick Hoffmann, dafür aber mit den beiden Rückkehrern Misa Skenderi und Maximilian Stooß, fuhr das Team zum Tabellenachten nach Wildau. Die Gastgeber hatten bisher auch nur zwei von neun Partien siegreich gestalten können und sind der Abstiegszone auch noch gefährlich nahe. Nach den beiden Siegen in den ersten beiden Punktspielen (in Rangsdorf 25:22 und zu Hause gegen Lychen 31:30) blieben die Wildauer sieben Mal sieglos, spielten aber in Lübbenau (27:27) und in Oranienburg (20:20) zwei Mal Unentschieden.

Die Eberswalder erwischten einen denkbar ungünstigen Start in diesem Spiel. Nach knapp fünf Minuten führte der Gastgeber mit 4:0. Da spielten die Barnimer vorne viel zu statisch und dadurch recht wirkungslos. Es wurde meist nur quer gespielt als gefährlich in die Spitze. Am Ende folgten dann noch unmotivierte Würfe und die Fehlerquote war deutlich zu hoch. Erst nach sieben Minuten traf Paul Glase zum ersten Mal für die Gäste zum 1:4. Bis zum 2:6 schauten sich die Eberswalder Trainer das Spiel an, dann war es aber Zeit für ein Timeout (8. Minute). In der kurzen Pause wurden einige Änderungen für den weiteren Spielverlauf festgelegt. So wurde das Deckungssystem von 6:0 auf 5:1 umgestellt und auch im Angriff wurde das System auf ein 4:2 umgestellt. In den folgenden Spielminuten wurde das Spiel der Barnimer zwar etwas besser, aber die Gastgeber konnten trotzdem ihre Führung weiter ausbauen. In der 18. Minute stand ein aus Eberswalder Sicht ernüchterndes 10:4 an der Anzeigentafel. Zehn Minuten später hatten die Eberswalder aber den Anschluss wieder hergestellt. Nur noch 10:9 führten die Randberliner und die Partie war wieder völlig offen. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Rückstand für die Eberswalder erhalten und mit einem 11:10 für die Wildauer ging es in die Kabinen.

In der Pause analysierten die Eberswalder Trainer Heiko Kallies und Steffen Schnelle den Spielverlauf der ersten Halbzeit. Die Fehlerquote war eindeutig zu hoch und von den Halbpositionen kam viel zu wenig Druck. Einzig Paul Glase auf der rechten Außenposition konnte von den Feldspielern überzeugen.

Der Beginn der zweiten Halbzeit lief für die Gäste besser als zu Beginn des Matches. Die Trainer ließen das Spielsystem unverändert weiterspielen. Moritz Assmann und Maximilian Stooß schafften mit ihren Toren den Ausgleich bzw. die erste Führung. Jetzt ging es knapp und spannend weiter, 12:12, 13:13 und 14:14 waren die nächsten Zwischenergebnisse. Besonders im Mittelpunkt stand jetzt der Eberswalder Torhüter Carsten Meyer. "Er hielt überragend", kommentierte Trainer Steffen Schnelle die Leistung seines Keepers. Aber während der sechsmal toll reagierte und seinen Kasten fast zunagelte, konnten seine Mitspieler nicht davon profitieren. Von den sechs Gegenstößen nach den Abwehraktionen von Meyer, kamen die Eberswalder Angreifer lediglich zu zwei Abschlüssen ohne Torerfolg. In dieser Phase hätten sie das Spiel kippen können.

So nutzten die Gastgeber ihre Chance und gingen mit 16:14 und 18:15 (50.) in Führung. An der kämpferischen Leistung gab es bei den Eberswaldern keine Kritik. Aber spielerisch ließen sie diesmal einiges vermissen. Es fehlt einigen der jungen Spielern auch an Mumm und sie scheuten sich Verantwortung zu übernehmen. Außerdem zeigten sich bei einigen Spielern in der Endphase auch konditionelle Probleme, die auf eine unzureichende Trainingsleistung hindeuten. Einige Spieler können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht alle Trainingseinheiten mit absolvieren.

Nach dem 15:18 können die Eberswalder auf 17:18 verkürzen und in den verbleibenden sechs Spielminuten ist noch alles möglich. Zwei Mal kamen die Gäste noch zum Anschlusstreffer (18:19, 19:20) doch am Ende jubelten die Spiele des HSV Wildau über einen knappen 21:19 Heimerfolg gegen die weiter auf dem letzten Platz rangierenden bisher sieglosen Eberswaldern.

"Heute sind wir selber Schuld, dass wir verloren haben, die Anzahl der technischen Fehler war einfach zu hoch. Auch haben heute zu viele Spieler ihr Niveau nicht abrufen können. Jetzt müssen wir die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt eben woanders holen", so die Meinung von Steffen Schnelle.