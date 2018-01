Matthias Kandula übernimmt beim Angermünder FC

MOZ/Dirk Schaal

Oderberg (MOZ) Gerüchte gab es beim Angermünder FC zur genüge, wer den angeschlagenen Fußball-Landesligisten als Trainer wieder ins sichere Fahrwasser der Liga führen sollte. Nun gibt es Gewissheit: Matthias Kandula wird Vereinschef und Trainer Thomas Bönisch in der Rückrunde beerben. "Der Verein ist auf mich zugekommen und ich habe zugesagt. Ich sehe das als Herausforderung für mich und bin mir sicher, dass ich dem Verein helfen kann", sagte der Oderberger am Sonnabend am Rande eines Hallenturniers.

Einige Gespräche hat der 29-jährige Lehrausbilder schon mit der Mannschaft geführt und am Dienstag wird er zum Trainingsauftakt beim Vorletzten die Mission Klassenerhalt starten. Mit vier erkämpften Punkten und sieben Punkten Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz hat Kandula ein ordentliches Päckchen durch die Rückrunde zu tragen. "Ich bin dabei, die Ursachen für das schlechte Abschneiden zu erkunden. Wenn ich da Klarheit habe, woran es gelegen hat, dann werde ich dementsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Es ist ein ganzes Stück Arbeit, aber ich sehe es als Chance", sagte der neue Angermünder Coach.

In der Hinrunde betreute Kandula den Kreisligisten SG Oderberg/Lunow. Diesen Posten wird nun Frank Schülke übernehmen. Trotzdem bleibt der 29-Jährige seinem Heimatverein treu. "Ich werde weiterhin den Nachwuchs dort betreuen und speziell meine C-Junioren."

Bereits im Sommer soll Kandula der Wunschkandidat des Angermünder FC für den Trainerposten gewesen sein. Doch der 29-Jährige hatte sich gerade erst aus privaten Gründen als Trainer des Landesklassenvertreters Fortuna Britz zurückgezogen und so kam auch kein Engagement in Angermünde zustande. "Ein Hausbau stand an und mittlerweile hat sich die zeitliche Situation für mich entspannt", erklärte Kandula dazu.