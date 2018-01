Von North Dakota in eine Bernauer WG

Lukas Grybowski

(MOZ) US-Basketballer Dexter Werner und Kory Brown von Lok Bernau standen schon in den USA zusammen auf dem Feld. Sie besuchten gemeinsam das College in North Dakota, gingen für die North Dakota State Bisons gemeinsam auf Korbjagd und streifen nun das Trikot des SSV Lok Bernau über. Lukas Grybowski traf die beiden US-Amerikaner zum Gespräch.

Herr Werner, sie haben einen sehr deutschen Nachnamen. Haben sie irgendwelche familiären Verbindungen nach Deutschland?

Dexter Werner: Meine Familie väterlicherseits ist deutsch. Ich bin also zur Hälfte deutsch, aber ich weiß nicht, wann sie in die USA ausgewandert sind.

Sie besuchten in North Dakota gemeinsam das College. Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass Sie sich am anderen Ende der Welt wiedertreffen?

Kory Brown: Nein, überhaupt nicht. Wir haben das erste Mal darüber gesprochen als ich angerufen wurde. Wir waren zusammen auf dem College und starten jetzt gemeinsam unsere Profikarriere. Das ist einfach unglaublich.

Wie lief denn ihr Zusammenspiel auf dem College. Haben Sie sich blind verstanden?

Werner: Ja schon fast. (lacht) Wir kennen uns seit mittlerweile fünf Jahren persönlich und auf dem Feld. Da gibt es nicht mehr viel, das du über den anderen nicht weißt.

Jetzt leben Sie hier gemeinsam in einer Wohnung, aber das sind Sie ja schon vom College gewohnt, oder?

Werner: Ja, genau. Die ersten beiden Jahre auf dem Collegecampus wohnten wir schon zusammen und auch noch ein Jahr als wir außerhalb des Campus gewohnt haben.

Und die Haushaltsaufgaben sind klar verteilt?

Brown: Jeder macht bei uns alles. Wir kochen für uns selbst, aber wenn einer was Leckeres macht und dem anderen das auch gefällt, dann teilen wir das. Wenn wir Sachen für die Wohnung kaufen, teilen wir das, also alles sehr unkompliziert.

Herr Werner, Sie sind bereits seit August in Bernau. Haben Sie vorher mit dem Manager über Kory gesprochen?

Werner: Nein gar nicht (lacht). Mein erster Mitbewohner musste ja wieder gehen und dann war Kory einfach da. Das war wirklich aufregend. Aber ich denke, das sagt auch viel über unseren Erfolg am College aus und dass wir beiden auf einem hohen Level spielen.

Aber Sie haben vorher Dexter angerufen und gefragt was sie von Bernau erwarten können?

Brown: Ja, definitiv. Ich habe gehört, dass es das gleiche Team ist und hab ihn gefragt wie es so ist und wie es ihm gefällt. Schon von Beginn an jemanden im Team zu haben, den man kennt und mit dem man sich gut versteht, ist einfach großartig.Dexter, Sie kommen direkt vom College, während Kory bereits erste Profierfahrungen in Spanien sammeln konnte. Was sind denn die größten Unterschiede auf dem Feld, an die Sie sich gewöhnen müssen?

Werner: So viele Unterschiede gibt es da gar nicht. Es sind eher so kleine Regeln, die es in den europäischen Ligen gibt. Aber man spielt hier auch etwas physischer, das ist für mich jetzt aber nicht so das Problem. Bei Schrittfehlern gibt es ein paar Unterschiede, da schaut man hier genauer hin und die Shotclock natürlich. Im College hat man noch 30 Sekunden Zeit und nicht nur 24 Sekunden. Aber das ist alles nicht so schwer, sich daran zu gewöhnen.

Mittlerweile ist über die Hälfte der Saison vorbei, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saisonleistung?

Werner: Wir stehen in der Tabelle in den Top-Drei, also denke ich, dass es bisher ganz gut läuft. Wir haben aber auch einige Spiele verloren, die wir hätten gewinnen müssen. Ich hoffe, dass wir uns einfach noch weiter steigern und so noch mehr Spiele gewinnen können.

Brown: Ich denke wir haben bisher eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir sind in der Offensive schon sehr stark, bewegen den Ball gut und finden den freien Mann, aber wir können uns in der Defensive immer noch weiter verbessern. Wenn wir es schaffen das mit unserer starken Offensive zu verbinden, wird es schwer werden uns zu schlagen. Daran müssen wir arbeiten, um die Saison so gut wie möglich abzuschließen.

Letzte Saison reichte es in der regulären Saison zu Platz eins, doch in der ersten Playoff-Runde war dann Schluss. Wird das dieses Jahr besser?

Brown: Davon haben wir auch schon gehört. Man kommt ja immer mal auf die vergangene Saison zu sprechen und das Ziel ist es immer, dass man es besser macht als im Jahr davor. Aber wir kommen ja auch nicht her und sagen "Ja, natürlich machen wir das besser." Wir wollen noch härter als letzte Saison arbeiten und dann werden wir auch Fortschritte machen. Wenn wir in die Playoffs kommen, müssen wir von Spiel zu Spiel schauen.

Und Sie wurden sehr herzlich im Team aufgenommen?

Brown: Ja auf alle Fälle. Alle sind sehr lustig (lacht). Niemand redet herablassend mit dir und natürlich gibt es mal hitzige Diskussionen, aber nur um den anderen zu pushen, weil man weiß, dass er es besser kann.

Und wenn Sie mal Freizeit haben, dann fahren sie nach Berlin oder erkunden Bernau?

Werner: In Berlin waren wir bisher fast nur zum Training oder um uns die Haare schneiden zu lassen. Aber wir wollen definitiv noch etwas mehr shoppen gehen. In der Vorbereitung haben wir viel Zeit mit Training verbracht, da war nicht so viel Zeit für andere Dinge. Aber, wenn wir in Berlin trainieren, dann ist es immer lustig und spannend, wenn man mal was essen geht oder andere Dinge entdeckt.

Brown: Wir sind jetzt auch nicht die Typen, die ständig Party machen gehen. Wenn wir Freizeit haben, dann entspannen wir auch einfach mal nur ein bisschen und spielen Playstation. Wenn wir rausgehen, dann wollen wir unser Umfeld erkunden, weil das ja auch alles sehr neu für uns ist.

Gibt es denn schon etwas wie einen Lieblingsort in Bernau oder Berlin?

Werner: Also in letzter Zeit sind wir oft ins iMax Kino am Potsdamer Platz gegangen. Es hat Spaß gemacht ein paar neue Filme zu sehen und es war natürlich ganz schön, dass sie dort auch auf Englisch laufen.

Brown: Ich gehe auch gerne in die Berlin-Mall, vermutlich einer der amerikanischsten Orte in Deutschland. Aber eben auch das iMax Kino direkt nebenan besuchen wir sehr oft.

Und der große Traum bleibt sicherlich, dass man eines Tages mal in der NBA aufläuft?

Brown: Das steht auf der Agenda, aber darüber denke ich nicht so viel nach. Wie ich schon gesagt habe, ist es wichtig den kompletten Fokus auf das Hier und Jetzt zu haben.

Werner: Am Ende des Tages kommt es auch nicht darauf an wo wir spielen, sondern dass wir professionell Basketball spielen können. Das können nicht so viele von sich behaupten und das ist einfach unglaublich.